Rabiater Pensionist schlug Frau in Einkaufszentrum

PASCHING/LINZ. Nachdem er einer Frau am Informationsschalter eine Ohrfeige verpasst hatte und in einem Geschäft randaliert hatte, ist ein 80-jähriger Linzer am Mittwoch festgenommen worden.

Der Mann hatte gemeinsam mit seiner jüngeren Frau am Vormittag ein Einkaufszentrum in Pasching besucht und seine Gattin dabei offenbar aus den Augen verloren. Gegen elf Uhr meldete er sich deshalb bei Informationscenter. Die Dame hinter dem Schalter, die den Herren schon kannte, entgegnete schnippisch: "Schon wieder", woraufhin der 80-Jährige die Beherrschung verlor. Er geriet derart in Rage, dass er der 57-Jährigen durch die Öffnung der Verglasung eine Ohrfeige verpasste.

Wenig später stellten ihn zwei Kollegen der Frau in einem Lebensmittelgeschäft zur Rede. Laut Polizei schrie der Pensionist herum, fing zu randalieren an und versetzte einem Angestellten einen Stoß. Nicht einmal gegenüber den beiden Polizisten, die wenig später eintrafen, stellte der Mann sein aggressives Verhalten ein. Zudem stritt er alles ab und weigerte sich, sich auszuweisen.

Als ihn die Beamten festnehmen wollten, schlug er wild um sich und beschimpfte die Polizisten wüst. Auch im Auto tobte der 80-Jährige weiter. Er wurde anschließend im Beisein seiner wieder aufgefundenen Frau vernommen. Nach telefonischer Rücksprache mit seinem Rechtsanwalt gab er an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Der 80-Jährige wird angezeigt, so die Polizei in einer Aussendung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema