Quartett aus Moldawien erbeutete bei Einbruchstour rund 700.000 Euro

LINZ. Einer moldawischen Einbrecherbande konnten die Ermittler des oberösterreichischen Landeskriminalamtes (LKA) das Handwerk legen.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, Brigadier Gottfried Mitterlehner, ChefInsp Rudolf Frühwirth Bild: fotokerschi.at/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

Die vier Männer im Alter zwischen 28 und 35 Jahren wurden nach einem Coup am 15. Dezember in St. Valentin festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass die Bande mehr als 70 Einbruchsdiebstähle in Oberösterreich begangen und dabei Wertsachen in Höhe von rund 700.000 Euro erbeutet hat.

Die Täter sollen es vor allem auf weitläufige, abgelegene Firmenareale im ländlichen Raum abgesehen haben, wo es keine direkten Anrainer gibt. Dazu stellten die Täter im Vorfeld Internetrecherchen an. Als Stützpunkt diente eine angemietete Wohnung in Wien. Von dem Geld aus den Einbruchstouren dürften die mutmaßlichen Täter in ihrer Heimat gut gelebt haben.

Besonders dürfte es die Bande auf Tresore abgesehen haben, wobei sie nicht zimperlich vorgingen. Bei einem Einbruch im Bezirk Steyr-Land transportierten sie einen 800 Kilo schweren Tresor mit einem Hubwagen vom Büro in die Lagerhalle, den schweren Behälter brachen sie mittels zweier Gabelstapler auf. Die Beute betrug in diesem Fall 3000 Euro.



Das sichergestellte Diebesgut.

Der Ermittlungserfolg sei durch die gute Zusammenarbeit mit den Behörden in Moldawien und Ungarn zustandegekommen, sagte LKA-Chef Gottfried Mitterlehner bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bedauerte, dass in solchen Fällen aus gesetzliche Gründen kein "kleiner Lauschangriff", also das Verwanzen von Fahrzeugen, um die Kommunikation im Wageninneren mitzuverfolgen, möglich sei. Einmal mehr forderte Pilsl einen "ordentlichen Zugang" der Polizei zur Videoüberwachung der Asfinag auf den Autobahnen.

So kommentierte die Polizei den Erfolg auf Twitter:

Schöne Bescherung! #LPD Pilsl u LKA OÖ präsentieren reichen Gabentisch. Moldawische Tätergruppe festgenommen! Beute € 700 Tsd sichergestellt pic.twitter.com/BHOdvEsvQA — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 22. Dezember 2016

