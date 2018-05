Putzfetzen verursachen Feuerwehreinsatz in Seniorenheim

ATTNANG-PUCHHEIM. Brennende Putzfetzen in einer Waschmaschine lösten am Samstag in einem Seniorenheim in Attnang-Puchheim einen Feuerwehreinsatz aus.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag in Attnang-Puchheim. Bild: FF Puchheim

Am Samstagnachmittag gerieten Putzfetzen in der Wäschetrommel einer Industriewaschmaschine, die sich im Keller eines Seniorenheimes in Attnang-Puchheim befindet, in Brand. Durch die Rauchentwicklung im Waschraum wurde ein Brandmelder aktiviert.

Zur gleichen Zeit bemerkte eine 30-jährige Angestellte Brandgeruch im Keller und öffnete die Waschraumtür. Es schlug ihr starker Rauch entgegen, wovon sie eine geringe Menge einatmete. Aufgrund der internen Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr Puchheim alarmiert. Ein Atemschutztrupp öffnete die Wäschetrommel und brachte die glühenden Putzfetzen ins Freie.

Der Keller wurde mittels Lüfter rauchfrei gemacht. Der Brand blieb auf die Wäschetrommel/Putzfetzen beschränkt. Die Brandschutztüren waren ordnungsgemäß geschlossen, weshalb keine Gefahr für Heiminsassen bzw. Personal bestand. Die 30-Jährige aus Gampern wurde im KH Vöcklabruck ambulant untersucht.

