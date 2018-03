Pucking: Feuerwehr rettete in die Traun gestürzten Hund

PUCKING. Helfer der Feuerwehr Pucking-Hasenufer haben den vierbeinigen „Anubis“ vor dem Ertrinken gerettet.

Eine dreiköpfige Familie ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Hund „Anubis“ am Traunufer spazieren gegangen. Doch plötzlich stürzte ihr Haustier in der Nähe des Kraftwerkes die betonierte Uferböschung hinunter. Denn der Hund konnte den rutschigen steilen Hang nicht mehr selbständig hochklettern. Der Vater, die Mutter und die Tochter entschieden sich sofort, die Feuerwehr zu alarmieren.

Zehn Minuten später waren die Helfer zur Stelle. Ein Kamerad ließ sich zu dem Tier abseilen, der Vierbeiner nahm die Hilfe dankbar an.

An derselben Stelle war im Februar eine 46-jährige Frau beim Versuch, ihren Hund selbst aus dem Wasser zu bergen, ertrunken. Derzeit ist der Wasserspiegel der Traun dort niedrig, weil gerade eine Fischwanderhilfe errichtet wird.

