Prügel und Morddrohungen gegen Zugbegleiter

WIEN / LINZ. Wiener Schaffner bei Kontrolle krankenhausreif geschlagen, Asylwerber bedrohten ÖBB-Mitarbeiterin in Nettingsdorf.

Gewalt in Zügen: Heuer wurden bereits mehr als 140 Tätlichkeiten gegen Schaffner registriert. Bild: Weihbold

Schaffner und Mitarbeiter der ÖBB sind zunehmend der Gewalt von rabiaten Fahrgästen ausgesetzt. Auch zu Weihnachten registrierte die Polizei zwei besonders schwere Fälle. In Wien wurde ausgerechnet am Abend des 24. Dezember ein Schaffner von einem Schwarzfahrer attackiert und dabei schwer verletzt. In Oberösterreich bedrohten fünf junge Asylwerber aus Afghanistan einen Zugbegleiter mit dem Umbringen und pöbelten eine ÖBB-Mitarbeiterin an. Die Polizei ermittelt.

Der ÖBB-Zugbegleiter kontrollierte laut Wiener Polizei auf der Strecke zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof in Wien die Fahrscheine. Es war am Heiligen Abend kurz nach 20 Uhr, als ein Fahrgast dem ÖBB-Mitarbeiter ein abgelaufenes Ticket in die Hand drückte. Der Schaffner ließ die Karte aber nicht gelten. Der Schwarzfahrer reagierte darauf aggressiv und schlug plötzlich zu. Der Schaffner erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter ergriff zunächst die Flucht, konnte aber am Hauptbahnhof festgenommen werden.

Als vermisst gemeldet

Auch in Oberösterreich kam es in einem Zug zu einer mutmaßlichen Straftat. Fünf jugendliche Asylwerber im Alter zwischen 13 und 18 Jahren waren am Christtag mit der Bahn unterwegs, als sie zwischen Kremsmünster und Kematen an der Krems von einem Schaffner kontrolliert wurden. "Vermutlich hatten sie keine gültigen Tickets", sagt ein Sprecher der oberösterreichischen Landespolizeidirektion. In gebrochenem Deutsch sollen die Afghanen den Zugbegleiter daraufhin mit dem Umbringen bedroht haben. Der ÖBB-Mitarbeiter informierte die Polizei. Die Jugendlichen wurden auf die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems zur Einvernahme gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der erst 13-jährige Asylwerber aus einem Flüchtlingsquartier in Kärnten verschwunden und als abgängig gemeldet war. Er wurde kurzfristig in einem Asylheim für Minderjährige in Linz untergebracht.

Die vier älteren Burschen waren alle in Wien gemeldet. Die Polizei zeigte sie auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft an.

Sie fuhren daraufhin mit dem Zug Richtung Linz weiter und bedrohten dort erneut eine Mitarbeiterin der ÖBB. Doch am Bahnhof in Nettingsdorf sprangen die Asylwerber aus dem Zug und ergriffen die Flucht.

Bodycams für Personal

Heuer bis November wurden 142 Tätlichkeiten gegen ÖBB-Zugbegleiter gezählt. 2015 waren es 106 Fälle gewesen. Bereits 69 Mal kam es an Bahnhöfen zu Übergriffen auf Security-Mitarbeiter. Auf den Bahnhöfen in Wien und Graz sind die Sicherheitsleute daher seit 1. Dezember probeweise mit kleinen Kameras, sogenannten Bodycams, ausgestattet, um Vorfälle besser dokumentieren zu können. Ein Vorschlag aus dem Verkehrsministerium, Soldaten in Zügen patrouillieren zu lassen, fand politisch aber keinen Anklang.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema