Prozess nach Gewaltderby: "I woa g'scheid bsuffa"

LINZ. 30-jähriger Bayer schleuderte eine Sitzbank aus Metall in den Paschinger LASK-Sektor und traf einen Polizisten.

Der Werfer der Sitzbank ist auf diesem Bild nicht zu erkennen. Bild: SEPA.Media | Stephan Natschlaeger

Das von Ausschreitungen geprägte Linzer Derby im Juli 2016 im Paschinger Waldstadion hatte gestern für einen Regensburger ein gerichtliches Nachspiel. Wie auf einem Video der Polizei zu sehen ist, schleuderte der Mann eine knapp acht Kilo schwere Sitzbank wuchtig in den LASK-Sektor.

Das Wurfgeschoss traf einen Polizisten, der sich eine Halswirbelzerrung zuzog. Vor Gericht in Linz musste sich der Anhänger des FSV Regensburg wegen schwerer Körperverletzung verantworten, wofür bis zu fünf Jahre Haft drohten.

Zunächst wollte Richter Clemens Hödlmoser wissen, was der Regensburger überhaupt in Pasching verloren hatte. Er habe an diesem Wochenende "einen Linzer Kumpel", der Blau-Weiß-Fan sei, besucht. Quasi rein zufällig stand das Linzer Derby auf dem Kalender. "Weil ich nicht bei ihm alleine zuhause sitzen wollte, bin ich zum Fußball mitgegangen", sagte der einschlägig vorbestrafte Bayer.

Im Stadion habe er zunächst eine halbe Stunde lang das Buffet besucht und ordentlich konsumiert. Sieben, acht Bier und einen halben Liter Schnaps habe er insgesamt an diesem Tag getrunken. "I woa g’scheid bsuffa", sagte der Bayer.

Erst danach sei er auf die Tribüne. Dass er plötzlich nicht im Blau-Weiß-Gästesektor stand, sondern in der gesperrten Pufferzone, die direkt an den LASK-Sektor grenzte, sei ihm gar nicht bewusst gewesen.

Zunächst "nur angestänkert"

Die rivalisierenden Fans hätten sich zunächst nur "angestänkert". Doch plötzlich sei aus dem LASK-Sektor die Sitzbank geflogen und habe ihn getroffen, behauptete der 30-Jährige. "Im Affekt" habe er die Sitzbank dann einfach zurückgeschleudert. "Warum?", fragte der Richter nach. "Weil i bled bin." Niemals habe er jemanden verletzen wollen, schon gar nicht Polizisten.

Unzuständigkeitsurteil

Das Opfer war mehr als 24 Tage im Krankenstand, was den Tatbestand einer schweren Körperverletzung erfüllt. Der Richter sichtete das Video mehrfach und kam zum Schluss: Es sei möglich, dass der Bayer den Polizisten nicht nur vorsätzlich, sondern sogar mit Absicht schwer verletzt habe. Weil über eine absichtlich schwere Körperverletzung (Strafrahmen bis zu zehn Jahre) ein Schöffensenat entscheiden müsse, fällte der Einzelrichter ein Unzuständigkeitsurteil. Der Verteidiger will berufen, das Urteil ist nicht rechtskräftig. (staro)

