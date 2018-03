Prozess: 18 Hunde und 10 Katzen auf 54 Quadratmetern gehalten

LINZ. Wegen Tierquälerei musste sich am Montag eine 59-jährige Linzerin verantworten. Schuldeinsichtig war die Beschuldigte nicht. Im Gegenteil: sie wähnte sich im Recht.

Wegen Tierquälerei musste sich am Montagvormittag eine 59-jährige Pensionistin verantworten. Laut Anklage hielt sie in ihrer nur 54 Quadratmeter großen Genossenschaftswohnung im Süden von Linz bis zu 18 Hunde und zehn Katzen. Wie ein Amtstierarzt festgestellt hatte, war die Wohnung voll mit Kot und Urin und die Tiere waren teilweise massiv von Parasiten befallen. Weil die Pensionistin den Amtstierarzt nicht in ihre Wohnung gelassen hatte, hatte die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung angeordnet. So wurde das Ausmaß der Verwahrlosung behördlich bekannt.

Die Angeklagte sagte, es habe sich um ausgesetzte Tiere bzw. Hunde aus Tierheimen in Rumänien oder auch Griechenland gehandelt. „Was habe ich Schuld, wenn ich die Tiere vor der Tötung rette?“, fragte sie Richter Clemens Hödlmoser. Das Linzer Tierheim habe die Tiere nicht aufgenommen. „Ich glaube Ihnen schon, dass Sie die Tiere nicht quälen wollten. Aber ist Ihnen nicht klar, dass das keine artgerechte Haltung ist?“, konterte der Richter. „Gelitten haben sie eigenlich nicht“, meinte die Pensionistin.

Damit war auch das Angebot des Gerichts, es statt einer Vorstrafe bei einer Diversion zu belassen, vom Tisch. Denn eine Diversion würde Verantwortungsübernahme und Schuldeinsicht voraussetzen.

Der Richter vertagte den Prozess, um ein tierärztliches Gutachten einzuholen: zu den mutmaßlichen Qualen, die die Haustiere gelitten haben sollen. Der Prozess wurde daher vertagt.

