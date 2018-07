Proteste: Heute drohen Staus und Zugausfälle

LINZ. Aktionen gegen 12-Stunden-Tag: Öffentlicher Verkehr könnte heute Früh lahmgelegt werden.

In Linz könnte es heute in der Früh zu hartnäckigen Staus kommen. Bild: Weihbold

Heute in der Früh könnte den Pendlern in Oberösterreich ein Verkehrschaos drohen. Wie berichtet halten die Arbeitnehmervertreter der großen Verkehrsbetriebe, allen voran die ÖBB, Betriebsversammlungen ab, um die Belegschaft über den geplanten 12-Stunden-Tag zu informieren. Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten.

Die ÖBB gehen davon aus, dass die Maßnahmen der Betriebsräte "aller Voraussicht nach zu gravierenden Einschränkungen im Frühverkehr führen werden", warnte das Unternehmen noch am Sonntag via Facebook. Die ÖBB raten, für Züge und Postbusse "jedenfalls mehr Reisezeit einzuplanen". In Oberösterreich finden die Versammlungen in der Zeit zwischen 6 und 9 Uhr früh statt. "Fast alle Verbindungen, auch die Postbusse, dürften von Ausfällen und Verspätungen betroffen sein, sagte ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Die ÖBB informieren über die Social-Media-Kanäle und auf scotty.at.

Inwieweit es durch die Betriebsversammlungen zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Verkehr kommen wird, sei stark abhängig von der Beteiligung der Mitarbeiter, hieß es bereits am Freitag. Allerdings hatte die Demo der Gewerkschaft am Samstag in Wien mit bis zu 100.000 Teilnehmern einen starken Zulauf.

Video: Aus Protest gegen die Flexibilisierung der Arbeitszeit hat die Gewerkschaft zu Betriebsversammlungen bei ÖBB und Postbus aufgerufen. Montagmorgen droht ein Verkehrschaos in Linz.

Steigen viele auf das Auto um?

Bereits am Freitag ersuchte der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) die Fahrgäste, Verzögerungen im öffentlichen Verkehr bis heute am späten Vormittag einzuplanen bzw. "auf andere Verkehrsmittel umzusteigen". Das Bilden von Fahrgemeinschaften ist ratsam.

Dass viele Pendler heute nicht öffentlich, sondern mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz fahren werden, ist nicht ausgeschlossen. Daher könnten vor allem dem Linzer Zentralraum heute früh noch massivere Staus als um diese Tageszeit ohnehin üblich drohen. Auf eine verstärkte Überwachung des Verkehrs stelle sich die Polizei aber nicht ein, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag.

