Probeführerscheinbesitzer mit 111 km/h unterwegs

NEUHOFEN. Ein 17-Jähriger raste am Abend des Neujahrstag durch das Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems.

Die Polizei erwischte den Raser bei Lasermessungen. Bild: Weihbold

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde am Abend des 1. Jänner von der Polizei erwischt, als er mit 111 km/h durch das Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) raste - mehr als doppelt so schnell als erlaubt. Die Beamten nahmen dem Ansfeldner den Führerschein ab.

