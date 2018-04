Prächtiges Wetter begünstigte das Welser Volksfest

WELS. Ob man einen Besucherrekord schaffen werde, sei für ihn unerheblich. Messedirektor Robert Schneider hält nicht viel von solchen Zahlenspielen.

Messedirektor Robert Schneider (li.) Bild: Cityfoto

"Die Zufriedenheit der Aussteller und Gäste ist uns wichtiger als Vergleiche, die eh nichts aussagen." Was man aber verraten könne, sei fast durchwegs erfreulich: "Das Welser Volksfest mit den Fahrbetrieben und den Weinhallen war von Freitag bis Sonntag sehr gut besucht. Das schöne Wetter hat mitgeholfen, dass die Leute scharenweise auf die Festwiese strömten." Die Probebeleuchtung am Donnerstag war verregnet. Die schlechte Laune der Wirte habe sich schon am Freitag stark gebessert und sei bis Sonntag einem Dauerlächeln gewichen.

OÖN-Urlaubsmesse boomt

Großer Andrang herrschte auch in der von den OÖN präsentierten Urlaubsmesse. "Der Reise-Bereich wurde stark nachgefragt. Die Aussteller konnten viele Kontakte und Adressen sammeln. Die Bierland-Bühne war immer voll. Die Kochvorführungen waren durchgehend besetzt", resümiert der Messechef. Blühendes Österreich erreichte ungefähr die Besucherzahlen des Vorjahres: "Der Freitag war mit neun Prozent Plus sehr stark, am Wochenende hat das schöne Wetter etwas gebremst."

Zurück zum Volksfest, das diesmal auch dank starker Security-Präsenz ohne Zwischenfälle verlief. Die Weinreise durch heimische Weinlandschaften sei ausbaufähig, nennt Schneider ein Beispiel, wo man besser werden könne. (fam)

