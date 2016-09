Postbote als Lebensretter: "Anderen zu helfen, ist für mich selbstverständlich"

NEUKIRCHEN/ENKNACH. Ganze 18 Stunden lang musste – wie berichtet – eine 83-Jährige in Schwand (Bezirk Braunau) auf Hilfe warten, ehe sie zufällig gefunden und gerettet wurde. Gottfried Schatzl rettete die Pensionistin (83) vor dem Erfrieren

Lebensretter Gottfried Schatzl Bild: Plasser

Postzusteller Gottfried Schatzl rettete Montagfrüh die bereits unterkühlte Frau vor dem Erfrieren. "Ich habe zwei Stöcke gesehen, bin ausgestiegen und da lag die alte Frau im Graben", schildert Schatzl den OÖNachrichten.

Der Verletzten dürfte ein morsches Geländer zum Verhängnis geworden sein. Sie war Sonntagnachmittag 1,80 Meter tief rücklings in einen Graben gestürzt. "Die Frau war ansprechbar und klagte, sie könne nicht auf und liege schon seit Sonntag hier, erzählt der Vater dreier Kinder aus Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau), der seit 36 Jahren für die Post als Zusteller arbeitet. Schatzl alarmierte die Rettung, die Verletzte wurde in das Krankenhaus St. Josef in Braunau gebracht. Sie befindet sich außer Lebensgefahr und auf dem Weg der Besserung. Dass Schutzengel Schatzl die Frau überhaupt entdeckte, war ein Glücksfall. "Das ist nicht mein üblicher Rayon, der liegt in Neukirchen, in dieser einsamen Gegend, in der die Frau gelegen ist, war ich an diesem Tag als Aushilfe unterwegs."

Postler als Ansprechpartner

Generell ist Schatzl aufmerksam und hält die Augen offen: "Wir Postzusteller und unsere Kunden sind wie eine große Familie. Wir sind tagsüber oft die einzigen Ansprechpartner für Menschen, die abseits wohnen, und für Alleinstehende." Er versuche daher in der Arbeit und im Privatleben umsichtig zu sein. "Nicht nur in meinem Rayon, das mache ich auch privat. Für mich ist es ganz normal, hinzuschauen und zu helfen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 5 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema