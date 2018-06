Polizeischutz für verprügelten Liebhaber: Cobra-Einsatz im Spital

WELS. Eifersüchtiger Türke (32) sperrte seine untreue Ehefrau (31) in der Wohnung ein und verletzte seinen Nebenbuhler (52) schwer.

Polizei-Einsatz in Wels Bild: Matthias Lauber

Weil ein schwer verletzter Patient, der im Klinikum Wels behandelt wird, von Angehörigen des Tatverdächtigen mit dem Umbringen bedroht wurde, kam es zu einem Cobra-Einsatz im Spital.

Der Fall begann in Bad Schallerbach mit einem Eifersuchtsstreit zweier Eheleute mit türkischem Migrationshintergrund. Dabei gestand die 31-Jährige ihrem Mann (32), dass sie ein Verhältnis mit einem um mehr als 20 Jahre älteren Liebhaber habe. Dies brachte den Gatten so in Rage, dass er seine Frau in der Wohnung einsperrte. Mit SMS-Botschaften vom Handy seiner Gattin lockte er den Nebenbuhler in die Falle und vereinbarte ein Treffen.

Zur Bewachung seiner Frau holte der 32-Jährige seine Mutter. Daraufhin fuhr er mit seinem Bruder (28) und Vater (58) zum Treffpunkt in Schlüßlberg. Der Nebenbuhler tauchte dort alleine auf, weil er dachte, es komme zu einem Rendezvous mit seiner Freundin. Das Trio verprügelte ihn mit einem Baseballschläger und einer Stahlrute. Außerdem wurde er mit einer Pistole bedroht. Der Schwerverletzte konnte noch selbst nach Hause fahren und einen Freund anrufen. Dieser brachte ihn ins Klinikum.

Polizei befreite die Gattin

Zwischenzeitlich erfuhr die Polizei, dass der Ehemann seine Frau eingesperrt hatte, und befreite sie. Die Verdächtigen konnten an ihrem Wohnort nicht angetroffen werden, weshalb eine Fahndung eingeleitet wurde. Am Mittwoch gegen drei Uhr früh trafen vor dem Klinikum Wels der 32-Jährige und dessen Bruder mit dem Schwager des Prügelopfers aufeinander. Dabei drohten sie, sie würden den Schwerverletzten umbringen.

Der Patient erhielt daher Polizeischutz. Inzwischen versuchten Angehörige des Verdächtigen mehrmals, zum Opfer im Spital vorzudringen. "Dies konnte durch hervorragende Zusammenarbeit der Polizei und den Klinik-Mitarbeitern verhindert werden", sagte ein Polizeisprecher. Nach den Tätern wird weiterhin gefahndet.

