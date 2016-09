Polizeihubschrauber rettete Frau aus alpiner Notlage

NEUKIRCHEN/ALTMÜNSTER. Der Polizeihubschrauber "Libelle" musste am Dienstag eine 23-jährige Vöcklabruckerin aus einer alpinen Notlage retten. Die Frau war auf einer Bergtour im Höllengebirge in unwegsames Gelände geraten.

Gegen 8 Uhr wanderte die Vöcklabruckerin vom Taferlklaus-See über den markierten Wanderweg Nr. 826 in Richtung Aurach-Ursprung. Von dort aus stieg sie auf dem Franz Scheckenbergersteig (alp. Schwierigkeit UIAA II) über die Bischofsmütze (1446m) in Richtung Brunnkogel (1708m) auf. Nachdem sie die Bischofsmütze überschritten hatte, kam sie gegen 11:30 Uhr in 1500 m Seehöhe vom Steig ab und gelangte in unwegsames Gelände.

Die Frau konnte weder ihren Aufstieg noch den Abstieg fortsetzen und setzte über die Rufnummer 140 einen Notruf ab. Sieben Mann des Bergrettungsdienstes Traunkirchen und ein Polizist der alpinen Einsatzgruppe Gmunden rückten vorerst in Richtung Taferlklaus-See aus. Gleichzeitig wurde die Flugeinsatzstelle Linz Hörsching des BMI verständigt. Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle OÖ konnte die Bergsteigerin beim Suchflug lokalisieren und wenig später mittels 20-Meter -ergeseil aufnehmen und unverletzt im Tal bringen.

