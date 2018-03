"Polizeigewalt": Frau zieht Anschuldigungen zurück

WELS. Polizei will nun Kostenersatz von 1600 Euro.

Der Einsatz hatte im Juni 2016 großes Aufsehen erregt: Beamte der Cobra hatten mit einem Rammbock die Tür eines Lokals in Wels aufgebrochen, in dem sich Männer verbarrikadiert hatten, die des illegalen Glücksspiels beschuldigt wurden.

Als die Polizisten den Raum betraten, trafen sie nur noch eine rumänische Angestellte an. "Sie wurde äußerlich abgetastet, um eine Gefahr für die Einsatzkräfte auszuschließen", sagt Polizei-Pressesprecher David Furtner. Ganz anders hörte sich die Version der Frau an: Sie sei lange Zeit in einem Kellerraum festgehalten worden, wo sie die Polizei schwer verletzt habe. Sie habe mehrere Zähne verloren und habe sich vor 30 Polizisten nackt ausziehen müssen. Das Landesverwaltungsgericht bewertete den Einsatz als "völlig übertrieben" und sah die Menschenwürde einer Angestellten verletzt. Die Polizei legte gegen das Urteil Beschwerde ein, der Verwaltungsgerichtshof wies die Klage der Frau daraufhin zurück. Am 7. März hätte es zu einer neuerlichen Verhandlung kommen sollen. Doch wenige Tage zuvor zog das vermeintliche Opfer ihre Anschuldigungen als unwahr zurück. Es entstanden Kosten in der Höhe von 1600 Euro.

Laut Furtner hat sich in Wels und Vöcklabruck eine illegale Glücksspielszene entwickelt. Vor allem Wels hat damit schwer zu kämpfen: 2017 wurden bei 29 Kontrollen 179 Spielautomaten beschlagnahmt. 1,8 Millionen Euro an Strafen wurden verhängt.

