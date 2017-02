Polizei warnt vor Online-Betrügern

LINZ. Internet-Konto gehackt: Gauner bestellte Handys auf Kosten eines Innviertlers.

Polizei rät zu "gesundem Misstrauen" im Internet. Bild: Colourbox

Mit Betrügern im Internet bekam es kürzlich ein Innviertler zu tun. Ein unbekannter Täter, der einen griechischen Namen verwendete, hackte das Konto des 25-Jährigen, das der junge Mann bei einem großen Online-Händler eröffnet hatte. Der Betrüger bestellte vier Handys und zwei Notebooks um mehr als 4000 Euro und orderte sie an eine griechische Zustelladresse. Der Mann aus Ostermiething (Bezirk Braunau) ging sofort zur Polizei und erstattete Anzeige. Noch während er in der Dienststelle saß, führte der Betrüger munter weitere Bestellungen durch.

Durch das rasche Handeln des 25-Jährigen konnte finanzieller Schaden abgewendet werden: Der Online-Händler setzte das Konto zurück, stornierte die Aufträge und löschte die Kontodaten seines Kunden.

In diesem Zusammenhang – und rechtzeitig zum heutigen Safer-Internet-Day – warnt die Polizei vor Online-Betrügern. "Die Täter benötigen in 99 Prozent der Fälle die Mithilfe ihrer Opfer", sagt Adi Wöss, Leiter der Abteilung Kriminalprävention am Landeskriminalamt. Denn den Zugriff auf das Computersystem erhalten die Betrüger meist durch die Opfer selbst, etwa durch Mails oder falsche Homepages: "Durch das Öffnen eines E-Mail-Anhangs oder das Drücken eines Links wird der Weg für die Schad-Software frei gemacht", sagt Wöss. Er rät daher zu einem "gesunden Misstrauen": "Viele Betrüger werben mit Gewinnspielen oder Sicherheitsversprechen." Weiters rät er, Passwörter sorgfältig auszuwählen und "sorgloses Online-Verhalten" zu vermeiden: "Wer rund um die Uhr im Internet ist, gibt Betrügern viel Zeit, das System auszuspionieren."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema