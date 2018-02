Polizei sucht weiter nach Bankräuber mit fehlendem Finger

WELS. Nach Überfall auf Welser Bankfiliale am Donnerstag hofft das Landeskriminalamt auf Bilder der Überwachungskamera

Der Schauplatz des Überfalls in der Welser Innenstadt. Der Täter wurde von der Überwachungskamera gefilmt

Die Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes fahnden weiter intensiv nach jenem Räuber, der am Mittwoch Vormittag die Filiale der Sparda-Bank in der Dr.-Salzmann-Straße in Wels überfallen hat. Doch: „Wir sind guter Dinge, den Mann fassen zu können“, heißt es aus der Polizei-Pressestelle. Denn der Bankräuber hat ein auffälliges Körpermerkmal: Ihm fehlt der Zeigefinger der linken Hand.

An alles andere hatte er anscheinend gedacht: Sein Gesicht hatte er mit einer Sturmhaube vermummt. Er war dunkel gekleidet, trug eine Jeans und hatte einen schwarzen Rucksack mit violetten Seitenstreifen dabei. In den stopfte er das Plastiksackerl mit einer unbekannten Menge Bargeld, das ihm die 39-jährige Bankangestellte ausgehändigt hatte. Dann flüchtete er zu Fuß.

Opfer bewahrte Ruhe

Auf eines hatte er aber vergessen – auf Handschuhe. So wurde das verräterische Detail an der linken Hand auf den Aufnahmen sichtbar. „Gut für die Spurensicherung“, sagt Polizeisprecherin Simone Mayr-Kirchberger. Sie schließt aus dem Versäumnis des Mannes, „dass er kein ‘Profi’ war, denn offenbar war er bei dem Überfall so durcheinander, dass er nicht daran gedacht hat, dieses Kennzeichen zu verbergen“.

Gegen 10 Uhr hatte sich die Bankangestellte allein am Schalter im Foyer befunden, als der etwa 50-jährige, 1,70 Meter große Täter hereinstürmte. Er bedrohte sie mit einer Stichwaffe – vermutlich einem kleinen Messer oder einem Brieföffner – und herrschte sie in heimischem Dialekt an: „Überfall! Geld her! Schneller, schneller!“

„Das Opfer ist zum Glück ruhig geblieben und hat seine Anweisungen befolgt“, sagt Mayr-Kirchberger. Die Flucht des Täters wurde von der Kamera festgehalten: „Er ist in südliche Richtung zum Stadtplatz davongelaufen.“

An der sofort eingeleiteten Alarmfahndung waren mehrere Streifen der Welser Polizei, die Bereitschaftseinheit aus Linz, Cobra-Beamte und zwei Diensthundeführer beteiligt, über Wels kreiste ein Polizeihubschrauber. Dennoch gelang es dem Täter, unterzutauchen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Hinweise sind unter Tel. 059133-40-3333 erbeten.

