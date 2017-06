Polizei klärte Einbruchsserie im Innviertel

ASPACH. Ein 33-jähriger Einbrecher wird per Haftbefehl gesucht. Der Mann wird beschuldigt, elf Einbrüche mit einem Schaden von rund 10.000 Euro in Maria Schmolln, Mattighofen, St. Johann und Braunau begangen zu haben.

Fahnung nach Einbrecher Bild: sdecoret/shutterstock.com (APA)

Die Polizei in Aspach fahndet nach dem 33-jährigen Iraner, der im Verdacht steht, zwischen September 2016 und Mai 2017 in Maria Schmolln, Mattighofen, St. Johann im Walde und Braunau am Inn Einbrüche mit einem Schaden von rund 10.000 Euro begangen zu haben. Sämtliche Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizeiinspektion Aspach: Telefonnummer 059 133 4203.

Der flüchtige Täter. Foto: Polizei

Per Haftbefehl gesucht

Der Beschuldigte verübte in diesem Zeitraum Einbrüche in Wohnhäuser, in einen Supermarkt, sowie in einen Kindergarten. Der 33-Jährige nahm dabei teilweise in Kauf, dass Bewohner in ihrem Zuhause schliefen und durchsuchte die Räume nach Bargeld und Schmuck. Dabei ging er äußerst sorgfältig vor und hinterließ nie eine Unordnung. Weiters steht er im Verdacht in Braunau am Inn ein Moped von einem Parkplatz gestohlen zu haben. Der 33-Jährige konnte nach monatelangen Ermittlungen in einem Asylquartier in Maria Schmolln ausfindig gemacht werden. Der Beschuldigte war jedoch dort nicht mehr aufhältig und wird nun nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis per Haftbefehl gesucht.

