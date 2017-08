Polizei erwischte drei Burschen auf Diebestour

GRIESKIRCHEN. Trio hatte sich verabredet, um Mopeds zu stehlen.

Andere Jugendliche treffen sich am Wochenende, um ins Kino oder in ein Lokal zu gehen. Jene drei jungen Männer, die von der Polizei am Samstagabend in Grieskirchen aufgegriffen wurden, hatten sich dagegen zu einer Diebestour verabredet.

Die Burschen im Alter von 16, 19 und 20 Jahren fuhren zunächst gemeinsam mit dem Zug nach Wels. Beim dortigen Bahnhof entwendete der 20-Jährige einen Sturzhelm aus einem unversperrten Mofasitz. Am Bahnhof in Bad Schallerbach, ihrer nächsten Station, stahl er ein ebenfalls unversperrt abgestelltes Moped und fuhr damit nach Grieskirchen. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht. Seine beiden Freunde reisten ihm mit dem Zug hinterher.

Am Bahnhof Grieskirchen wollten sie ein zweites Mofa stehlen. Sie versuchten, das Zündschloss mit einem Schraubenzieher zu manipulieren und die Lenkradsperre zu brechen, indem sie gegen das Vorderrad traten. Als beides keinen Erfolg brachte, nahm der 20-Jährige das Kennzeichen des Mopeds mit. Das beschädigte Fahrzeug ließen die Burschen zurück.

Aufmerksamer Zeuge

Danach wollte der 20-jährige Welser eine Zeitungskasse stehlen. Ein Zeuge sah ihn dabei, schrie ihn an, er möge das bleiben lassen, und rief die Polizei. Wenig später wurden die drei Jugendlichen am Bahnhof aufgegriffen. Bei ihnen wurden das Tatwerkzeug und das Diebesgut sichergestellt. Das gestohlene Moped erhielt der Besitzer zurück.

Im Zuge der Einvernahmen stellte sich heraus, dass der 20-Jährige bereits mehrmals Mofas unbefugt in Betrieb genommen hatte. Die drei Burschen werden angezeigt.

