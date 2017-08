Polizei Pettenbach suchte Serientäter, der Autofahrer in Lebensgefahr brachte

PETTENBACH. Nach dem Vandalismus am Wochenende in Pettenbach, ist von der Polizei ein 22-jähriger Vorchdorfer ausgeforscht worden. Er gestand die Zerstörungen und will den Schaden wieder gut machen.

Die Feuerwehr Pettenbach war eine Stunde lang im Einsatz, um die Fahrbahn zu säubern. Bild: FF Pettenbach

Erst zerstach er auf einem Firmengelände in Pettenbach (Bez. Kirchdorf) die Reifen von sechs neuwertigen Traktoren, so dass die Luft zur Gänze austrat. Dann bewarf er an der rund 200 Meter entfernten Kreuzung der Vorchdorfer Landesstraße mit der Froniusstraße einen herannahenden Pkw mit einem Maiskolben. Der Lenker setzte seine Fahrt allerdings laut Zeugen fort, ohne die Tat anzuzeigen.

Doch damit gab sich ein noch unbekannter Täter am Samstag gegen 5 Uhr früh längst nicht zufrieden. Eine ganze Serie von "Vandalenakten" wird ihm zur Last gelegt, als er seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ.

Lenker alarmierten die Polizei

War es Frust, Übermut oder einfach nur eine "b’soffene G’schicht’"? Fest steht laut Polizei jedenfalls, dass er sich anschließend an zwei am Straßenrand postierten Leitpflöcken zu schaffen machte.

Er riss sie samt den 30 Kilo schweren Betonfundamenten heraus und legte sie mitten auf der Fahrspur der zu diesem Zeitpunkt bereits stark frequentierten Vorchdorfer Landesstraße ab. Damit nicht genug, verteilte er auch noch über die ganze Breite der Trasse mehr als 30 Maispflanzen, die er aus einem angrenzenden Feld herausgerissen hatte.

Mehrere Autolenker konnten gerade noch anhalten und alarmierten die Polizei. 17 Kameraden der Feuerwehr Pettenbach waren anschließend im Einsatz, um die Fahrbahn wieder freizumachen, berichtet Kommandant Martin Kirner.

Vandalismus geklärt

Die Polizei konnte am Montag den Übeltäter fassen. Bei dem ausgeforschten Beschuldigten handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Vorchdorf, welcher nach einer durchzechten Nacht in offensichtlich alkoholisiertem Zustand die Straftaten gesetzt hatte. Der 22-Jährige war nach der Ausforschung sofort geständig. Er habe nie bewusst Menschen gefährden wollen. Der angerichtete Sachschaden, welcher sich vermutlich auf mehrere Tausend Euro belaufen wird, wird von ihm zur Gänze wieder gut gemacht werden. Er wird angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema