Polizei Pettenbach sucht Serientäter, der Autofahrer in Lebensgefahr brachte

PETTENBACH. Erst zerstach er Traktorreifen, dann blockierte er die Fahrbahn mit Betonbrocken und Maispflanzen.

Die Feuerwehr Pettenbach war eine Stunde lang im Einsatz, um die Fahrbahn zu säubern. Bild: FF Pettenbach

Erst zerstach er auf einem Firmengelände in Pettenbach (Bez. Kirchdorf) die Reifen von sechs neuwertigen Traktoren, so dass die Luft zur Gänze austrat. Dann bewarf er an der rund 200 Meter entfernten Kreuzung der Vorchdorfer Landesstraße mit der Froniusstraße einen herannahenden Pkw mit einem Maiskolben. Der Lenker setzte seine Fahrt allerdings laut Zeugen fort, ohne die Tat anzuzeigen.

Doch damit gab sich ein noch unbekannter Täter am Samstag gegen 5 Uhr früh längst nicht zufrieden. Eine ganze Serie von "Vandalenakten" wird ihm zur Last gelegt, als er seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ.

Lenker alarmierten die Polizei

War es Frust, Übermut oder einfach nur eine "b’soffene G’schicht’"? Fest steht laut Polizei jedenfalls, dass er sich anschließend an zwei am Straßenrand postierten Leitpflöcken zu schaffen machte.

Er riss sie samt den 30 Kilo schweren Betonfundamenten heraus und legte sie mitten auf der Fahrspur der zu diesem Zeitpunkt bereits stark frequentierten Vorchdorfer Landesstraße ab. Damit nicht genug, verteilte er auch noch über die ganze Breite der Trasse mehr als 30 Maispflanzen, die er aus einem angrenzenden Feld herausgerissen hatte.

Mehrere Autolenker konnten gerade noch anhalten und alarmierten die Polizei. 17 Kameraden der Feuerwehr Pettenbach waren anschließend im Einsatz, um die Fahrbahn wieder freizumachen, berichtet Kommandant Martin Kirner.

Täter auf Video zu erkennen

Bei ihren Ermittlungen stieß die Polizei gestern auf Augenzeugen, die den Unbekannten beobachtet hatten. Demnach handelt es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, schlanken, etwa 1,80 Meter großen Mann, der heimischen Dialekt sprechen soll. Die Polizei hofft, den Gesuchten mit Hilfe der Aufnahmen einer Videokamera auf dem Firmengelände identifizieren zu können. Darauf soll er gut zu erkennen sein. Die Polizei in Pettenbach bittet weitere Augenzeugen dringend, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise sind unter Tel. 059133-4126 erbeten.

