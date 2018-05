Pkw-Lenkerin folgte Navi und saß unter Brücke fest

STEYR. Glimpflich endete ein Autounfall am Freitagabend in Steyr. Die 24-jährige Lenkerin wird angezeigt.

Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT/MADER)

Am Freitag um 21:25 Uhr fuhr eine 24-Jährige aus Vöcklabruck mit dem Pkw ihres Vaters in Steyr auf dem Unteren Schiffweg vom Ennskai kommend stadtauswärts. Die Lenkerin folgte laut eigenen Angaben ihrem Navi und fuhr auf dem Unteren Schiffweg unter der Schönauerbrücke hindurch in Richtung stadtauswärts weiter, obwohl dort die Fahrbahn immer enger wird und Hinweiszeichen "Sackgasse" aufgestellt ist.

Als der Frau nach einer Fahrtstrecke von einigen hundert Metern Fußgänger entgegenkamen, entschloss sie sich anzuhalten und wieder rückwärts zu fahren. Beim Rückwärtsfahren geriet sie direkt unter der Schönauerbrücke von der schmalen Fahrbahn ab. Nur aufgrund der Tatsache, dass der Pkw am abschüssigen und mit Steinen versehenen Abhang aufsaß, wurde verhindert, dass der Pkw über die Böschung in die hochwasserführende Enns stürzte. Die 24-Jährige konnte weder nach vor noch zurück fahren, stieg daraufhin aus dem Pkw aus und verständigte die Polizei.

Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr der Stadt Steyr mit einem Ladekran geborgen werden.

Im Zuge der Sachverhaltsabklärung vor Ort wurden bei der 24-Jährigen vom Polizeibeamten Symptome einer Alkoholisierung festgestellt. Ein bei der Frau durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von von 0,66 Promille.

Die 24-Jährige wird angezeigt.

