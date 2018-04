Pkw-Lenkerin (48) an roter Ampel brutal ausgeraubt

MARCHTRENK. In der Nacht auf Dienstag ereignete sich an der sogenannten Spar-Kreuzung an der B1 in Marchtrenk ein brutaler Raubüberfall, wie man ihn sonst nur aus Südafrika oder Brasilien kennt.

Bild: Wodicka

Ein 30- bis 35-jähriger Mann mit schwarzem Vollbart, dunklen Augen und kurzen schwarzen Haaren nutzte zwischen 22.20 und 1 Uhr das Rotlicht einer Ampel aus: Er riss die Beifahrertür des Pkw einer 48-jährigen Frau aus Michaelnbach auf, versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht und raubte ihre Handtasche, in der 600 Euro Bargeld sowie der Zulassungs- und Führerschein waren. Dann flüchtete der Mann zu Fuß. Die 48-Jährige wurde am rechten Auge verletzt und erlitt einen Schock. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei uns jemals so einen Fall gegeben hätte“, sagt Kerstin Hinterecker von der Polizei.

Zeugenaufruf der Polizei

Auch für Günter Breitwieser von der Polizeiinspektion Marchtrenk ist dieser Fall „sehr untypisch für die Region und ganz Österreich“. Er ersucht Zeugen, besonders Taxifahrer, die zu der Zeit einen Fußgänger am Tatort bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 059133 4180 zu melden. (rela

