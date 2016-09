Pfeffersprayeinsatz beim Linzer Derby: Fan-Anwalt zeigt Polizei an

Von Sommergewitter: Der Hass gegen die Polizei wird gemeinsam zelebriert. Auch wenn man sich vorher gegenseitig die Gosch'n eingedroschen hat.

In Rom wurde der Ausspruch: "Panem und circenses" also "Brot und (Zirkus)Spiele" geprägt und auf die damit einhergehende Stressreduktion und allgemeinem Spannungsabbau bei den Besuchern solcher Veranstaltungen hingewirkt.

Heutzutage müssen die Polizeikräfte die Aufgabe der in einer Manege oder einem Stadion gefolterten Raubtiere und Sklaven zum Gaudium der Besucher übernehmen. Diese beamteten Menschen brauchen uns aber nicht leid zu tun, jeder von ihnen erhält ein fürstliches Gehalt, eine fette Gefahrenzulage, Nachtdienstgeld, Sonn- und Feiertagsgeld usw. usf. Dafür hat man sich vom Mob schon bespucken, verbal unflättig beschimpfen, körperlich bedrängen, mit Farb- und anderen Sprays besprühen und sich (wenn es eine besondere Hetz für die Besucher sein sollte) auch schon mal verletzen lassen.

Mir ekelt vor dieser anwaltlichen Intervention.