Perg: Motorradlenker prallte gegen Pkw

PERG. Ein 56-jähriger Motorradlenker kollidierte mit einem Pkw und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

(Symbolbild) Bild: vowe

Ein 56-Jähriger aus Perg fuhr am gestrigen Sonntag gegen 17.45 Uhr mit seinem Motorradvon Windhaag bei Perg kommend in Richtung Rechberg. Zur gleichen Zeit lenkte ein 27-Jähriger aus Klam seinen PKW in die entgegengesetzte Richtung.

In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam der Pkw-Lenker über die Fahrbahnmitte. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, reagierte der erfahrene Motorradfahrer sofort und legte sein Motorrad um. In weiterer Folge schlitterte das Fahrzeug gegen die linke vordere Seite des PKW und blieb anschließend am Fahrbahnrand liegen.

Der Motorradlenker zog sich beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit der Rettung ins UKH Linz eingeliefert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema