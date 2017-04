Pensionist tötete Ehefrau und sich selbst

KIRCHDORF. Wie die Staatsanwaltschaft Steyr am Montagfrüh bestätigte, erwürgte ein 76-Jähriger seine Frau und erhängte sich dann.

Symbolbild Bild: privat

Der Pensionist soll am Donnerstag in Kirchdorf an der Krems zuerst seine Frau erwürgt und sich dann selbst in der Garage erhängt. Die Staatsanwaltschaft Steyr bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Die Tochter des Paares entdeckte die Leichen tags darauf.

Eine Obduktion habe ergeben, dass die 75-jährige Frau erwürgt wurde und der Mann sich erhängt habe, erklärte Staatsanwaltschafts-Sprecher Andreas Pechatschek. Die Beteiligung einer weiteren Person sei ausgeschlossen. Für die Ermittler ist der Fall damit erledigt.

Die Leiche der Frau wurde im Schlafzimmer gefunden, die des Mannes in der Garage. Der Pensionist hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er sich für die Tat entschuldigte. Ein Motiv sei nicht bekannt, so Pechatschek. Das Paar habe weder gesundheitliche noch finanzielle oder Beziehungsprobleme gehabt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema