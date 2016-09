"Pendler fahren nicht aus Jux und Tollerei nach Linz"

Was sich niemand zu sagen traut, ist, dass man Staus in Städten nur vermeiden kann, indem man das Autofahren in der Stadt einschränkt. Durch den Ausbau von Straßen ist es jedenfalls noch keiner Stadt der Welt gelungen, das Stauproblem zu lösen. Auch Linz wird daran scheitern, erst recht, wenn man sich die seit Jahrzehnten immer gleichen hohlen Phrasen unserer "Verkehrsexperten" anhört. Nach dem, was vor 30 Jahren verkündet wurde, dürfte es in Linz heute in Linz keinen einzigen Stau geben.