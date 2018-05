Passagierschiff verlor auf der Donau tausende Liter Treibstoff

PUPPING. Weil ein Passagierschiff leck schlug und Diesel verlor, entstand am Mittwochmorgen auf der Donau auf etwa 30 Kilometern Länge ein Ölteppich.

Mehrere Feuerwehren versuchen, Ölsperren zu errichten. Bild: Fotokerschi.at/ Kastner

Um zirka vier Uhr Früh wurde in der Schleuse beim Kraftwerk Abwinden ein Ölfilm in einer der beiden Schleusenkammern gesichtet, welcher offensichtlich von einem zuvor flussaufwärts geschleustem Schiff stammte. Die Betreibergesellschaft viadonau informierte unmittelbar die Schifffahrtsaufsicht in Oberösterreich sowie den Kraftwerksbetreiber Verbund.

Gegen sieben Uhr am Morgen reichte der Ölteppich bereits bis zur Steyregger Brücke. Die Linzer Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren versuchten, Ölsperren zu errichten.

"Wir sind gegen 5.40 Uhr verständigt worden, weil ein Passant in Linz den Ölteppich bemerkt hat", sagt Einsatzleiter Roland Hieslmayr von der Berufsfeuerwehr Linz. Bei der Suche nach dem Auslöser stießen die Einsatzkräfte auf das Schiff, das sich bei der Anlegestelle Brandstatt in Pupping (Bezirk Eferding) befand.

Zusätzlich zur Berufsfeuerwehr rückten entlang der Donau Freiwillige Feuerwehren aus, um gegen den Ölteppich zu kämpfen. "Wir haben in Linz Schlingelleitungen und Ölsperren eingesetzt, ebenso wie im südlichen Bereich bei Raffelstetten und Asten", erklärt Hieslmayr.

Insgesamt erreichte der Ölteppich eine Länge von rund 30 Kilometern, es sollen bis zu 40.000 Liter Treibstoff ausgelaufen sein. Gegen Mittag entspannte sich die Lage schließlich. Das Öl werde abgesaugt und gebunden, man habe die Gefahr für die Umwelt unter Kontrolle, hieß es aus dem Landesfeuerwehrkommando. Unterdessen wurde ein Techniker der Schifffahrtsaufsicht zu dem Schiff in Pupping geschickt, um festzustellen, was den Dieselaustritt verursacht hatte.

Zudem wurden die Schleusen Abwinden und Ottensheim wieder im Vollbetrieb genommen, teilte viadonau am Mittwochnachmittag mit.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema