Parteiwerbung im Kindergarten

ANSFELDEN. Aufregung um SP-Verteilaktion in Ansfelden.

Manfred Baumberger, SP Bild: privat

In Linz werden Eltern für die Nachmittagsbetreuung ihrer Kleinen deutlich weniger zahlen, als vom Land vorgeschlagen. In Ansfelden wollte Bürgermeister Manfred Baumberger (SP) ein ähnliches Modell durchsetzen, scheiterte im Gemeinderat aber an ÖVP und FPÖ.

Dass er darüber auf Flugblättern mit SPÖ-Logo informierte, die im Kindergarten Haid 1 verteilt wurden, schafft nun gehörigen Ärger in Ansfelden. "Es ist bedenklich, dass die SPÖ nicht davor zurück scheut, in einem Kindergarten billige Polemik zu betreiben", sagt Vizebürgermeister Christian Partoll (FP). Noch dazu, da die Flugblätter aus dem Kopierer des Kindergartens kamen. Politische Stimmungsmache habe in Schulen und Kindergärten nichts verloren, sagt auch VP-Obfrau Andrea Hettich.

Stadtchef Baumberger entgegnet, er habe die Eltern nur informieren wollen, dass die Gebühren für die Kindergarten-Nachmittagsbetreuung "nicht von mir oder der Stadt verursacht wurden". Für die 30 Kopien habe seine Partei eine Rechnung von 60 Euro von der Stadt erhalten. Laut Land Oberösterreich soll freiwillig auf Parteiwerbung in Kindergärten verzichtet werden, eine gesetzliches Verbot gebe es – anders als an Schulen – aber nicht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema