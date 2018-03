PKW stieß gegen Thujenhecke

EFERDING. Ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding kam am Donnerstag mit seinem PKW ins Schleudern und stieß gegen eine Thujenhecke.

Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Bild: Daniel Scharinger

Der Mann war am Donnerstag gegen 9:30 Uhr mit seinem PKW auf der Kleinstroheimer Gemeindestraße in Richtung Hinzenbach unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr wich der Mann im Ortschaftsbereich Unterrudling auf das Straßenbankett aus. Dadurch kam er auf dem Rollsplitt ins Schleudern und stieß gegen eine Thujenhecke. Das Fahrzeug drehte sich in weiterer Folge um die eigene Achse, stürzte um und kam seitlich zu liegen. Der Pkw-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.

