PKW-Lenker kam von Fahrbahn ab und überschlug sich

UNTERACH. Warum ein 76-Jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abkam und sich danach überschlug, ist bisher noch unbekannt.

Der 76-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht Bild: Alexander Schwarzl

Der Welser fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Pkw auf der Attersee Straße, B151, Richtung Mondsee. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in der Ortschaft Unterach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Leitschiene.

Dadurch hob das Auto ab, überschlug sich und kam in einer angrenzenden Wiese auf den Reifen zum Stillstand. Der 76-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch bereits durch Ersthelfer und Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Unterach am Attersee geborgen werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt um mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 6" in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen.

