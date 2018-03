Organisiertes Schummeln bei PC-Führerscheinprüfung aufgeflogen

LINZ. Mit einer technischen Ausrüstung im Stil von James Bond sollen sich zahlreiche Prüflinge seit mehreren Monaten die Führerscheinprüfung am Computer erschummelt haben. Dieses vorerst in Oberösterreich aufgedeckte „System“ dürfte im ganzen Bundesgebiet Anwendung gefunden haben.

Bild: Polizei

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden zahlreiche Führerscheinkandidaten beim Schummeln der theoretischen Fahrprüfung am Computer erwischt. Die Prüflinge werden dabei von organisierten Gruppen mit einer speziellen technischen Ausrüstung ausgestattet: In einem Kleidungsstück ist ein Handy versteckt, das durch ein fast nicht feststellbares Loch den Bildschirm filmt. Diese Bilder werden an eine Person übertragen, die sich außerhalb der Fahrschule befindet.

Mittels bluetooth-Verbindung werden die Prüfungsfragen an ein Hörgerät übertragen, das im Ohr des Führerschein-Kandidaten versteckt ist. Der Prüfling muss dann nur noch die richtigen Antworten in den Computer eingeben - und besteht somit ohne jegliches Wissen die Prüfung, im optimalen Fall mit 100 Prozent.

Laut Angaben mehrerer Kandidaten, die bei dieser Aktion erwischt worden sind, werde für dieses „Unterstützung“ bis zu 2000 Euro bezahlt. Es könne davon ausgegangen werden, dass sich dieses Phänomen nicht auf Oberösterreich beschränkt, sondern in ganz Österreich im großen Stil bei den Führerscheinprüfungen angewandt werde. Diese werden ausnahmslos bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

