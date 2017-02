Optimismus zu Ferienbeginn in den Skigebieten

LINZ. Mit den Semesterferien in Wien und Niederösterreich beginnt auch in Oberösterreichs Skigebieten die Hauptsaison.

Hund und Herrl unterwegs: Nicht nur Zweibeiner hatten am Krippenstein gestern Spaß am Skifahren. Bild: Hörmandinger

Das erste Wochenende verlief vielversprechend: "Wir sind perfekt gestartet", sagt etwa Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der oberösterreichischen Seilbahnholding am Dachstein: "Wir hatten alleine gestern im Skigebiet Dachstein-West 10.000 Besucher." Am Feuerkogel in Ebensee seien 2000 Skifahrer gezählt worden, am Krippenstein weitere 800. Auch bisher ist die Saison "sensationell" gelaufen. Tröbinger spricht von einem zweistelligen Besucherzuwachs im Dezember und Jänner im Vergleich zum Vorjahr. Damals lief das Geschäft allerdings wegen des warmen Wetters besonders schlecht. Umso euphorischer gibt sich Tröbinger nun: "Diese Saison könnte eine der besten der vergangenen Jahre werden."

"Ideale Pistenbedingungen"

Auch in den anderen großen Skigebieten Oberösterreichs ist der Optimismus groß. Die Skiliftbetreiber melden ideale Pistenbedingungen. Alle Skianlagen sind, großteils seit Weihnachten oder Anfang Jänner, im Vollbetrieb. Was vielen Liftbetreibern auffällt: Offenbar dürften heuer wieder mehr Skifahrer, die in den vergangenen Jahren ihre Bretteln im Keller ließen, auf die Pisten zurückgekommen sein. "Es könnte daran liegen, dass heuer auch im Zentralraum Schnee liegt. Das motiviert", sagt Helmut Holzinger, Chef der Bergbahnen in Hinterstoder und auf der Wurzeralm.

Ein Besucherplus wird auch vom Kasberg in Grünau/Almtal gemeldet. "Wir hatten bisher um 15 bis 20 Prozent mehr Gäste als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr", sagt Bergbahnen-Betriebsleiter Josef Schrey. Die Weihnachtsferien hätten viele zum Skifahren genutzt, auch im Jänner seien wegen der guten Witterung und der optimalen Pisten mehr Skifahrer als in den Vorjahren anzutreffen gewesen. Der Ferienstart verlief am Wochenende perfekt, sagt Schrey: "Wir hatten am Samstag und Sonntag jeweils 2500 Besucher."

"Ein Winter, wie er sein soll"

Optimale Bedingungen herrschen laut Skilifte-Chef Gerald Paschinger auch am Hochficht im Mühlviertel: "Wir haben ausgezeichnete Bedingungen auf unseren Pisten." Es gebe heuer nicht nur auf den Pisten Kunstschnee – in der gesamten Region liege derzeit rund einen Meter Naturschnee: "Das erzeugt ein winterliches Ambiente", sagt Paschinger. "Es ist ein Winter, wie er sein soll."

3 Frage an ... Helmut Holzinger, Geschäftsführer

Helmut Holzinger leitet die Bergbahnen in Hinterstoder und auf der Wurzeralm und ist zugleich Obmann der Fachgruppe der Seilbahnbetreiber in der Wirtschaftskammer.

1. Herr Holzinger, sind Sie mit der Saison bisher zufrieden?

Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mehr Besucher als im Vorjahr. Bei uns laufen seit 8. Dezember alle Lifte in Vollbetrieb, im Vorjahr war das erst am 18. Jänner möglich. Auch in den kleinen Gebieten läuft es heuer gut: Ich habe sogar schon Anrufe erhalten, dass die Liftkarten ausgehen. Die gesamte Branche ist optimistisch. Aber die Saison ist lang, es kann sich vieles ändern.

2. Wie sind die Bedingungen auf den Pisten?

Sehr gut. Es ist ein Winter, wie wir ihn uns alle gewünscht haben. Die Schneelage ist sehr gut, die Pisten sind perfekt in Schuss. Der Schnee ist durch die Kälte sehr griffig und gut befahrbar. Das schätzen die Skifahrer.

3. Was wünschen Sie sich für die zweite Halbzeit?

Kälte und Sonne. Wir hoffen, dass es so winterlich bleibt.

Loipen

Auch für Langläufer herrschen derzeit optimale Bedingungen. Aus den Skigebieten wird gemeldet, dass alle Loipen rund um die Skigebiete gut gespurt und befahrbar sind. So sind etwa im Langlaufzentrum Schöneben im Mühlviertel alle Loipen in Betrieb, auch in Hinterstoder und Gosau finden Langläufer gute Bedingungen.

