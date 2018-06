Opfer in Wohnung überfallen und geschlagen: Verdächtige gefasst

LENZING. Ein 20-jähriger Ukrainer wurde am 1. Juni in der Wohnung eines Bekannten in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) brutal überfallen. Nun hat die Polizei fünf Tatverdächtige ausgeforscht.

Festgenommen wurden ein 20-Jähriger aus Lenzing, ein 22-jähriger Kasache, ein 20-jähriger Ukrainer und ein 44-jähriger Weißrusse. Sie sollen das Opfer überfallen und ausgeraubt haben. Ein fünfter Verdächtiger, der das Fluchtauto gelenkt haben soll, wurde angezeigt.

Das Opfer lebte seit April 2018 bei dem 20-jährigen Lenzinger in dessen Wohnung. Dort übte der Ukrainer, der Tätowierer ist, auch sein Gewerbe aus. Er tätowierte mehrere Personen und nahm dafür unterschiedlich hohe Bargeldbeträge ein.

Am Abend des 1. Juni läutete es an der Wohnung. Der Inhaber ließ seinen ukrainischen Mitbewohner die Türe aufmachen. Er wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass seine Komplizen in die Wohnung eindringen würden, sobald die Türe geöffnet war. Die Täter schlugen den Ukrainer mit Fäusten und bedrohten ihn mit einem Messer. Das Opfer erlitt dadurch Prellungen und Hämatome im Gesicht. Zur Täuschung wurde der Lenzinger ebenfalls mit einem Klebeband gefesselt. Danach raubten die Täter rund 4000 Euro Bargeld, das in einer Schatulle aufbewahrt war, und flüchteten mit dem wartenden Auto.

Ausgeforscht wurden die Verdächtigen, weil der Lenzinger gestand. Rund 2500 Euro der Beute wurden sichergestellt.

