Ohne Führerschein: Mit 120 km/h in 30-km/h-Zone

WELS. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein konnte ein 21-jähriger Raser in Wels gestoppt werden.

(Symbolbild) Bild: Volker Weihbold

Am 22. Juni wurde im Zuge einer Verkehrszivilstreife der Landesverkehrsabteilung OÖ mit dem Schwerpunkt "Drogen im Straßenverkehr" festgestellt, dass ein Pkw im Stadtgebiet von Wels sehr risikofreudig gelenkt wurde. Der Lenker fuhr sehr schnell und befuhr teilweise die falsche Straßenseite.

Im Zuge der aufgenommenen Nachfahrt durch eine 30 km/h Zone und weiter in ein dicht verbautes Ortsgebiet wurde eine Geschwindigkeit von 120 km/h gemessen. Der Pkw konnte in weiterer Folge angehalten werden. Dabei stellte sich nach anfänglichen falschen Angaben heraus, dass dem Lenker, einem 21-Jährigen aus Vorchdorf, der Führerschein bereits wegen Drogen am Steuer entzogen wurde.

Er wies wieder deutliche Symptome einer Drogenbeeinträchtigung auf und ein Drogenvortest verlief auf Amphetamin positiv. Der 21-Jährige verweigerte jedoch die Mitfahrt zum Amtsarzt. Er wird angezeigt. Im Zuge dieser Streife wurde in Linz ein weiterer Drogenlenker und in Marchtrenk und Traun jeweils ein Alkolenker angehalten.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema