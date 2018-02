Oberster Metaller vor Karrieresprung

Rainer Wimmer soll neuer Chef der roten Gewerkschafter werden

Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft „pro-ge“ Bild: Alexander Schwarzl (Alexander Schwarzl)

Ehrlich bleiben, nicht um den heißen Brei herumreden – und, ganz wichtig, man muss die Menschen mögen: Das ist das Erfolgsrezept von Rainer Wimmer. Dem gebürtigen Hallstätter, seit 2009 als Chef der Produktionsgewerkschaft „pro-ge“ „oberster Metaller“, steht 2018 ein Karrieresprung bevor: Wolfgang Katzian wurde gestern als Kandidat für die ÖGB-Präsidentschaft nominiert (Details Seite 3), die Wahl von Wimmer zu seinem Nachfolger als Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) gilt als sicher – auch wenn er sich selbst zurückhaltend gibt: Mit dem FSG-Bundeskongress im Juni stehe die große Hürde erst noch bevor.

Wimmer ist gelernter Elektriker. In die Gewerkschaft ist der 62-Jährige, der in seiner Heimat, dem Salzkammergut, bis heute tief verwurzelt ist, bereits in jungen Jahren eingetreten. Mit seiner Bereitschaft, bei der Betriebsratswahl zu kandidieren, setzte er einen wichtigen Lernprozess in Gang: „Meine Grundschule“, sagt Wimmer heute, „ist der Betriebsrat, und genau so, wie ich es gelernt habe, habe ich mich mein ganzes Leben lang verhalten.“ Bei der Salinen AG brachte er es bis zum Vorsitzenden des Zentralbetriebsrats. „Man muss immer auf die Menschen zugehen, um gemeinsam etwas weiterzubringen. Das liegt in meinem Naturell“, so Wimmer.

Seine prägendsten Charaktereigenschaften kamen ihm auch bei seinen weiteren Karrierestationen zugute: Für die SPÖ saß Wimmer mit Unterbrechungen von 1993 bis 2017 im Nationalrat. Von 1988 bis 1993 war der Wochenendpendler Bürgermeister von Hallstatt.

Dorthin kehrt der erfahrene Verhandler, der bei den alljährlichen Herbstlohnverhandlungen durchaus einmal laut werden kann, um die Interessen der Arbeitnehmer zu verteidigen, sooft es geht, zurück. Auch Touren auf den Sarstein stehen an den Wochenenden für den dreifachen Vater und mittlerweile vierfachen Großvater regelmäßig auf dem Programm, denn: „Ich arbeite in Wien, aber ich lebe in Hallstatt.“

