Oberösterreichs starke Frauen wollen Mut machen

Eine neue Online-Bibliothek porträtiert die Lebensgeschichten von besonderen Frauen im Land.

Unterstützen das Projekt: Landesrätin Christine Haberlander, VKB-Direktor Christoph Wurm, Herta Neiß Bild: Daniel Kauder

Landesbäuerin Annemarie Brunner ist eine von ihnen, genauso wie die Gmundner Unternehmerin und Galeristin Margot Lössl oder die Generalin und Leiterin des Militärischen Gesundheitswesens (und TCM-Ärztin) Sylvia Sperandio. Sie alle sind Oberösterreicherinnen, die ihren eigenen Weg gegangen sind – und deren Lebensgeschichten nun andere Frauen inspirieren sollen.

Möglich macht das eine neue Online-Bibliothek, in der die Biografien starker Oberösterreicherinnen gesammelt werden.

"Die Plattform soll die Vielfalt von Frauenleben im Land dokumentieren und mit den unterschiedlichsten Lebensmodellen Mut machen, eigene Wege zu gehen", sagt die stellvertretende Vorsitzende und Organisatorin Herta Neiß vom Verein "Frauen im Trend", der das österreichweit einzigartige Projekt ins Leben gerufen hat und betreut.

Von Bäuerin bis Managerin

Die Mutmacherinnen sind dabei längst nicht nur Karrierefrauen im klassischen Sinn: "Das kann genauso eine Bäuerin mit zehn Kindern sein, die auf ein arbeitsreiches Leben zurückblickt wie eine junge Handwerkerin, die in der Werkstatt ,ihren Mann steht’. Viele der Lebensläufe, die ich gelesen habe, haben mich auch persönlich höchst beeindruckt", sagt Neiß.

"Die Online-Bibliothek zeigt eindrucksvoll, welche tollen Frauen ihre Heimat mitgestaltet haben. Die Mutmacherinnen sollen dabei Vorbild sein für andere Frauen, sich etwas zu trauen, sich etwas zuzutrauen", freut sich auch Frauenlandesrätin Christine Haberlander, die das Projekt ebenso unterstützt wie die VKB-Bank.

Als Mutmacherinnen gelten dabei Frauen aus Oberösterreich, die etwa in Familie, Kunst, Kultur, im Bereich Natur, in der Politik, in Sport, Wirtschaft oder Wissenschaft besondere Leistungen erbracht haben. Ausgewählt werden die Bewerberinnen (man kann sich selbst anmelden oder Damen vorschlagen) von einer Jury.

Gestartet wird die Plattform vorerst mit 20 Frauen, am "Tag der Mutmacherinnen", der am 18. April ausgerufen wird, kommen weitere 20 Persönlichkeiten dazu – bis Jahresende sollen die ersten 100 Mutmacherinnen auf der Homepage präsent sein. (had)

Die ersten Lebensläufe starker Oberösterreicherinnen sind bereits auf www.mutmacherinnen.at nachzulesen. Offiziell gestartet wird das Projekt am "Tag der Mutmacherinnen" am 18. April mit einer Veranstaltung im Kundencenter der VKB-Bank in Linz

