Oberösterreichs Spielmacher der WM

Zither-Professor Wilfried Scharf ließ in Russland aufhorchen

Wilfried Scharf Bild: (Volker Weihbold)

Unermüdlicher als Wilfried Scharf kann man für die Reputation eines Musikinstruments nicht kämpfen. Am 1. Jänner 2013 war er es, der die Zither im Rahmen des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker im Musikverein einem Millionenpublikum vorgestellt hat. Und als einziger Oberösterreicher – Scharf stammt aus Braunau – durfte er nun auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland aufspielen, eben mit der Zither, die er während eines Konzerts in Sotschi zusammen mit der russischen Instrumenten-Schwester, der Gusli (Kastenzither), erklingen ließ. Der ehemalige Brucknerhaus-Chef Hans-Joachim Frey hatte dem 63-Jährigen diesen Auftritt vermittelt.

Auch diesmal wird er nicht nervös gewesen sein. Scharf beschreibt sein Gefühl vor Auftritten gerne als „würdevolle Anspannung“. Scheinbar mühelos behält der Professor der Linzer Bruckner-Universität über die 188 unterschiedlichen Töne, die den 42 Zither-Saiten zu entlocken sind, den Überblick. Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt Scharf darauf, angefangen hatte alles unter Anleitung seines Vaters. 1982 gründete Scharf das Ensemble „Salzburger Saitenklang“, 1989 rief er in Linz den Zither-Studienzweig ins Leben.

Technisch vereint das Instrument die Vorzüge von Harfe und Gitarre. Vorläufer davon wurden bereits im antiken Griechenland gespielt. Ihr Name geht auf das griechische Kithara zurück, ein vornehmes, fünf- bis zwölfsaitiges Instrument, auf dem vor allem Gott Apollon gehuldigt wurde. Ihre Blütezeit erlebte die Zither in den biedermeierlichen Salons des 19. Jahrhunderts. Als „Klavier des kleinen Mannes“ brachte sie die Liebe zur Folklore zum Klingen.

Die berühmteste Melodie der Zither-Literatur, das „Harry-Lime-Thema“ von Anton Karas aus dem Film „Der dritte Mann“, sei sein ständiger Schatten, deshalb könne er sie nicht aussparen. Im OÖN-Interview sagt Scharf: „Wenn du den ,Dritten Mann’ nicht in deinem Repertoire hast, gehörst du der Katz’, auch wenn du Bach noch so gut spielen kannst.“

