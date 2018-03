Oberösterreichs Bienenzüchter-Chef: "Immer mehr Frauen und Junge imkern"

LINZ. OÖN-Aktion "Retten wir die Bienen" ist heute Thema beim Jahrestreffen des Imkerverbandes.

Seit 2016 ist Johann Gaisberger aus Bad Goisern Präsident des Landesverbands für Bienenzucht mit 8000 Imkern Bild: OÖN

Mitte April ist es so weit: Die Initiative "Retten wir die Bienen" von OÖNachrichten und dem Landesverband für Bienenzucht startet. Die Vorfreude ist groß, die Aktion ist heute auch Thema bei der Landesversammlung des Bienenzucht-Verbands im Neuen Rathaus in Linz. Die OÖN und die Imker wollen mit dieser Initiative in ganz Oberösterreich "Bienenfreunde" gewinnen: Menschen, die in ihrem Garten ein Eck wuchern lassen, damit Bienen dort Nahrung finden. Menschen, die bewusst auf Pestizide und Spritzmittel verzichten. Menschen, die auf die Herkunft des Honigs schauen – und so die regionalen Imker unterstützen.

Mehren wir die Bienenvölker

80.000 Bienenvölker gibt es in Oberösterreich – wir wollen sie mehren. Für Firmen gibt es die Möglichkeit, eine Patenschaft über einen oder mehrere Bienenstöcke zu übernehmen (siehe unten).

Auch für Privatpersonen wird es mehrere Möglichkeiten geben, das Überleben der Bienen zu unterstützen. Denn den Bienen geht es nicht gut. Chemieintensive Landwirtschaft, Klimafaktoren und der Nahrungsrückgang infolge des kleiner gewordenen Lebensraums lassen ihre Zahl schwinden. Dabei geht ohne Bienen in der Natur fast gar nichts: Vier von fünf Äpfeln gibt es nur deshalb, weil Bienen zuvor die Apfelblüten bestäubt haben.

Es gibt viele Fronten im Kampf für die Bienen. Erst am Donnerstag konnten sich die EU-Mitgliedsstaaten abermals nicht entschließen, die für Bienen tödlichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die unter dem Namen "Neonics" zusammengefasst sind, EU-weit zu verbieten. "Es läuten alle Alarmglocken. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit stellte fest, dass die Anwendung von Neonics ein Risiko für Honig- und Waldbienen ist", sagt Johann Gaisberger, Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht.

Enkel entdecken Opas Hobby

Lichtblick für ihn ist die steigende Zahl an Imkern und Imkerinnen in Oberösterreich. 2017 hat der Landesverband 487 neue Mitglieder gewonnen. Darunter sind viele junge Familien sowie Enkelinnen, deren Großväter schon früher Bienen züchteten. "Oberösterreichs Imker-Verband wird immer weiblicher und jünger", sagt Gaisberger.

So werden Sie ein OÖN-Bienen-Pate

Imkern ist vielerorts ein Thema – am Land, aber auch in der Stadt. Für das Aufstellen von Bienenstöcken eignen sich oft auch Firmenareale oder Flachdächer von Bürogebäuden. Möchte Ihr Unternehmen die Patenschaft über einen oder mehrere Bienenstöcke übernehmen?

Dann vermitteln wir Ihnen einen Imker, der Ihren Patenstock auf Ihrem Firmengelände betreut oder ihn – versehen mit Ihrem Logo – bei sich belässt.

Der daraus gewonnene Honig gehört Ihnen – auf Wunsch abgefüllt in Gläsern mit dem Logo Ihrer Firma. Die Patenschaft gilt für eine Saison. Danach holt der Imker den Bienenstock ab.

So mehren wir die Bienen und helfen ihnen gleichzeitig: Der Kostenbeitrag für den ersten Stock beträgt 800 Euro. Daraus werden zur Hälfte der Ankauf des Bienenstocks und die Unkosten des Imkers finanziert, die andere Hälfte fließt an Bienen-Schutzprojekte (unter anderem das Bemühen um eine eigene Zuchtlinie in Oberösterreich). Für jeden weiteren Stock – bis zu fünf Stöcke sind möglich – vermindert sich der Kostenbeitrag um je 100 Euro.

Alle Bienenpaten werden in den OÖNachrichten mit Bild vorgestellt. Haben Sie Interesse?

Dann schicken Sie uns ein Mail an bienen@nachrichten.at. Wir informieren Sie über weitere Details.

