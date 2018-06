Oberösterreich hält trotz LRH-Kritik an Mühlkreisbahnprojekt fest

LINZ. Das Land Oberösterreich hält auch nach Kritik des Landesrechnungshofs (LRH) am geplanten Projekt der Mühlkreisbahnfest.

Der Kontrollausschuss des oberösterreichischen Landtags habe eine neuerliche Variantendiskussion einstimmig abgelehnt, berichtete Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am Mittwoch. Tenor: Man habe ohnehin bereits viel Zeit verloren.

Das Projekt wird in Oberösterreich seit Jahren diskutiert. 2017 wurde im Landtag die Anbindung der Mühlkreisbahn an den Linzer Hauptbahnhof grundsätzlich beschossen. Der LRH hat aber in einem kürzlich veröffentlichten Prüfbericht empfohlen, "die Kosten neu zu kalkulieren". In der 2016 präsentierten Systemstudie zur Mühlkreisbahn fehle nämlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung.

Steinkellner betonte in einer Aussendung seine Wertschätzung für den LRH, "in der Frage der Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs im Großraum von Linz ist aber klar festzuhalten, dass wir in der Vergangenheit bereits zu viel Zeit verloren haben". Er wolle daher die Durchbindung der Mühlkreisbahn - ebenso wie die entsprechenden Budget-Verhandlungen mit dem Bund - rasch vorantreiben.

