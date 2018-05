OÖN-Newsroom: Schauen Sie sich das an!

Mehr als 200 Leserinnen und Leser waren in den Promenaden Galerien zu Gast, als die OÖNachrichten zur Premiere der Veranstaltungsreihe „Jetzt red‘ i!“ luden. Am 7. Juni haben Sie wieder die Gelegenheit, mit der OÖN-Redaktion, angeführt von Chefredakteur Gerald Mandlbauer, zu diskutieren.

Wir führen Sie durch den modernsten Newsroom Europas. Bild: Alexander Schwarzl

Was gefällt Ihnen an Ihrer Tageszeitung, über welche Themen würden Sie gerne mehr lesen? Wir freuen uns über einen regen Gedankenaustausch. Anschließend führen wir Sie durch den neuen Newsroom, einen der modernsten in Europa, und zeigen Ihnen, wie die Nachrichten auf den verschiedenen Kanälen zu den Leserinnen und Lesern kommen. Einlass ist um 17 Uhr, Dauer der Veranstaltung ca. zwei Stunden. Speis und Trank tischt uns das „Glorious Bastards“ auf, parken können Sie während der Veranstaltung kostenlos in der Tiefgarage der Promenaden Galerien. Seien Sie unser Gast, wir freuen uns auf Sie.

Donnerstag, 7. Juni 2018,

in den Promenaden Galerien,

Promenade 23, 4010 Linz

Einlass: 17 Uhr

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmeranzahl für diese Veranstaltung begrenzt ist!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Hier können Sie sich anmelden:

