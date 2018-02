OÖN-Initiative gegen Fake News: "Wir wollen die Schüler zu Experten machen"

LINZ. Vom Aktionstag bis zur Schüler-Umfrage: An den Schulen gibt’s schon viele Projekt-Ideen.

Lehrerin Judith Schreibmüller mit den Schülern Ata, Julian, Gerald, Niklas und Lea von der HTL Paul-Hahn-Straße (Weihbold) Bild: Weihbold

An vielen Schulen im Land rauchen derzeit die Köpfe. Lehrer und Schüler sammeln Ideen, wie sie sich an der Fake-News-Initiative beteiligen können. Wie berichtet, rufen OÖN, Pädagogische Hochschule (PH) Oberösterreich und das Ars Electronica Center Klassen auf, zum Thema der manipulierten Nachrichten im Netz Texte zu verfassen oder Videos zu gestalten. Die besten Beiträge werden in den OÖN veröffentlicht.

Schüler interviewen Politikerin

In der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz arbeiten 26 Schüler der 2AHIT-Klasse in Gruppen an dem Thema. So haben sich Ata, Julian, Gerald, Niklas und Lea vorgenommen, eine Politikerin zu interviewen, andere Gruppen schreiben Leserbriefe oder dokumentieren eigene Erfahrungen. "Wir diskutieren immer wieder über das Thema", sagt Lehrerin Judith Schreibmüller. Großen Spaß hätten die Schüler daran, selbst Fake News zu erstellen: "Das lieben sie."

Auch in der 3b-Klasse der Neuen Mittelschule in Wartberg/Krems werden schon Pläne gewälzt. "Wir überlegen, eine Befragung an unserer Schule durchzuführen, ob und wie Schüler von Fake News betroffen sind", sagt Lehrerin Hannelore Lichtkoppler. "Wir sind noch beim Planen. Aber den Schülern gefällt das Projekt."

Im Europagymnasium Baumgartenberg wird sich nächste Woche bei einem Aktionstag die ganze Schule mit dem Thema beschäftigen. "Ich finde diese Aktion toll", sagt Lehrer Andreas Peterseil. "Es ist ein wichtiges Thema, das alle Schüler betrifft."

"Sensibilität stärken"

Entwickelt wurde die Initiative gemeinsam mit den Experten von der PH Oberösterreich. "Junge Menschen besitzen sehr häufig die Kompetenz, sich Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen zu beschaffen. Die Zahl von gefälschten oder manipulierten Nachrichten, die unkritisch weitergegeben werden, ist aber in den vergangenen Jahren stark gestiegen", sagt Wolfgang Wurzinger, Lehrer und PH-Mitarbeiter. "Deshalb wollen wir die Sensibilität für dieses Thema bei den Schülern stärken."

Ziel sei es, die Schüler zu Experten machen, sagt sein Kollege Thomas Riedl: "Nach unserer Erfahrung erwerben die Schüler solche Kompetenzen am besten, wenn sie sich selbstständig mit dem Thema auseinandersetzen."

Das Schulprojekt

Bis 28. Februar können sich Schulklassen von der vierten bis zur elften Schulklasse anmelden, bis 18. Mai laden sie ihre Texte oder Videos hoch. Die besten Beiträge werden in den OÖN veröffentlicht und bei der Schlussfeier am 18. Juni im AEC prämiert.

Anmeldung und Infos: www.nachrichten.at/wirsindzeitung

