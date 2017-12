Was quaseln denn da einige von politischen Zuständigkeiten, weil es so ist? Hallo wie steht hier in den OÖN geschrieben?

Österreicher blicken optimistisch in die Zukunft

Die Österreicher blicken so positiv wie schon lange nicht mehr in die nahe Zukunft. So gehen 47 Prozent zuversichtlich ins neue Jahr, das sind um neun Prozentpunkte mehr als beim Jahreswechsel 2016/2017.

Ja, seien wir doch froh darüber und hört auf irgend wo, irgend welche für euch negativ scheinende Probleme zu suchen. Ihr Nörgler, geht in euer Kämmerlein und nörgelt dort weiter und verderbt uns mit euren persönlichen, meist selber verschuldeten Frust nicht unser Leben in einer positiven Zukunft.