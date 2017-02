Noch zweimal aufs Glatteis geführt

LINZ. Wetter bringt heute und am Sonntag Eisregen und Rutschgefahr in den Niederungen.

Fürs Wochenende gilt: Kommt Zeit, kommt Sonne. Man muss nur lang genug am Eis kratzen. Bild: Weihbold

Heute und am Sonntag müssen wir uns vom Wetter noch aufs Glatteis führen lassen. Denn vergangene Nacht ist mit einer kräftigen Westströmung eine Störung durchgezogen. "Bis Mittag wird es im Flachland aus dichten Wolken tröpfeln", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Bei Frühwerten um den Gefrierpunkt überzieht sich der unterkühlte Boden vor allem im Zentralraum mit einer Eisschicht. Und in der Nacht zum Sonntag folgt noch einmal dasselbe Spiel. Wenn auch nicht mehr ganz so schlimm, "weil die Temperaturen steigen", so Haslhofer. Cold-Spots statt Hot-Spots findet man am Sonntag noch im Raum Steyr und Kirchdorf.

Perfektes Wetter zum Skifahren

Glitzernde Pisten warten hingegen auf die Skifahrer: Die Sonne setzt sich im südlichen Bergland durch. Bei zehn Grad plus wird aufkommender Föhn in den Skigebieten den Schnee ein bisschen "anknabbern". Auch im Inn- und Mühlviertel lockert es auf. In den östlichen Landesteilen bleibt es am Sonntag oft trüb, feucht und mit 4 Grad auch deutlich kühler.

Am Montag ist es mit dem kurzen Föhn-Intermezzo schon wieder vorbei. Vom Atlantik strömen dichte Wolken nach Mitteleuropa, "Niederschlag wird es aber kaum geben", sagt der Meteorologe. Die Luft kühlt ab – auch im Bergland. Die Temperaturen kommen über null Grad kaum noch hinaus. Ein Trend, der sich in den folgenden Tagen fortsetzt. Nach einem "wechselhaften Dienstag" stellt sich ab Mittwoch frostiges, trockenes Wetter ein. Tagsüber verwöhnt uns außerhalb lokaler Nebelzonen die Sonne, in den klaren Nächten wird es aber mit bis zu minus 12 Grad grimmig kalt. Für das folgende Wochenende stellt Haslhofer wieder "zarte Plusgrade" in Aussicht. Weil die Kraft der Sonne von Tag zu Tag zunimmt.

Wettervorschau: Erst unbeständig und mild, dann Winterrückkehr

Mildes Wetter stellt sich am Wochenende in den Skigebieten ein. Es wird föhnig und zeitweise strahlend sonnig. In tiefen Lagen hält sich Hochnebel, dort ist in den Morgenstunden mit gefrierendem Nieselregen zu rechnen. Die kommende Woche bringt wieder hochwinterliche Verhältnisse.

1 Kommentar (103) · 04.02.2017 03:44 Uhr von yael· 04.02.2017 03:44 Uhr



Warum die Burschis an den Herd Sager nicht kommentiert werden,wer weiß das? Das ist sexistisch! Aber schwer!

