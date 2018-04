Neues Studenten-Hobby: Garteln an der Linzer Uni

LINZ. Auf dem Selbsternte-Feld wird ab sofort angebaut.

Rektor Meinhard Lukas (r.) mit Morgentau-Chef Christian Stadler Bild: Morgentau

Neben dem Studium Karotten, Kohlrabi, Salat und Kartoffeln anbauen? Das ist an der Linzer Johannes-Kepler-Uni nun möglich. Seit heuer gibt es direkt neben der Uni zwei Selbsternte-Felder: Eines ist 1,1 Hektar groß und liegt an der Mengerstraße, eine zweite, halb so große Fläche steht gegenüber dem Wist-Heim bereit.

Nachdem bereits erste Sorten wie Kartoffel und Zwiebel angebaut wurden, gibt es in der kommenden Woche einen weiteren Pflanztag. Am Mittwoch, 11. April, stehen ab 15.30 Uhr Experten der Betreiberfirma Morgentau bereit, um mit Interessierten unter anderem Salate, Bohnen oder Rote Rüben anzubauen. Anmeldungen sind nach wie vor möglich, mitmachen können Studenten und Uni-Mitarbeiter genauso wie alle anderen Interessierten.

Die Uni plant sogar begleitende Studien. Für Rektor Meinhard Lukas passt das Morgentau-Konzept zur geplanten Attraktivierung des Uni-Campus: "Wir wollen, dass die JKU verstärkt als Lebensraum wahrgenommen wird." Die Morgentau-Gärten seien dafür ideal.

