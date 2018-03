Neues Restaurant für Brucknerhaus

LINZ. Don-Catering (vormals Spitz), das bereits das Musiktheater und das Landestheater kulinarisch versorgt, hat nun auch den Zuschlag für das Brucknerhaus bekommen.

Die Entscheidung des Aufsichtsrates fiel einstimmig aus. Das Gastro-Unternehmen hat damit Urfahrmarkt-Festwirt Patrick Stützner und die Mondseer "Chefpartie" der Familie Birngruber ausgestochen. Auch der bisherige Betreiber Werner Blöchl hat das Nachsehen. Gebotene Investitionen von 365.000 Euro waren wohl mit ausschlaggebend, dass Don das Rennen machte. Im Herbst soll das Restaurant "Bruckner’s" starten. Es wird, anders als bisher, nicht nur am Abend, sondern auch Montag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr für Gäste von außen offen sein. Samstag und Sonntag ist Gastrobetrieb wie bisher für Veranstaltungsbesucher. "Ich erwarte frischen Wind", sagt der kaufmännische Liva-Chef Thomas Ziegler. Don-Manager Christian Hölbl spricht von einer Speisekarte "österreichischer Gastlichkeit", mit der das Brucknerhaus bespielt werden soll.

Das ist Don-Catering

Don-Catering von Josef Donhauser ist ein stark expandierendes Unternehmen. Mit 600 Mitarbeitern setzt das Unternehmen mit dem Logo DoN mehr als 35 Millionen Euro um. Per April hat Don Do & Co das Catering in den ÖBB-Zügen abgejagt. Weiters verköstigt Donhauser das Tiroler Landestheater und sieben Filialen der Fast-Food-Franchise-Kette Subway. (haas)

