Neues Integrationsleitbild soll bis Sommer fertig sein

LINZ. Experte spricht sich für gemischte Klassen aus

Anschober, Güngor (Land OÖ/Dedl) Bild:

Vor knapp einem Jahr beschloss die Landesregierung, die Integrationsarbeit zu evaluieren. Nun liegt der Bericht des deutsch-türkischen Soziologen Kenan Güngor vor.

In den vergangenen zehn Jahren sei die Integrationsarbeit in Oberösterreich herausfordernder geworden, vor allem seit der Fluchtbewegung im Jahr 2015 und der damit einhergehenden Skepsis der Bevölkerung gegenüber Zuwanderern. Trotzdem gebe es heute in der Integrationsarbeit viel mehr freiwillige Helfer als früher.

Einbindung ab dem ersten Tag

Die Integrationspolitik müsse verbindlich und mit konkreten Erwartungen und Verpflichtungen gestaltet sein: "Fördern, fordern und unterstützen – denn wenn du Deutsch lernst, dann wirst du gesellschaftlich aufsteigen. Sanktionen müssen dabei verhältnismäßig bleiben", sagte der Integrationsexperte.

Er befragte rund 650 Oberösterreicher online und in Gruppen, darunter auch Lehrer und Kindergärtner. "Eines der überraschendsten Ergebnisse war, dass Schulen und Sprachkurs-Anbieter in Sachen Integration oft wenig voneinander wissen", sagte Güngors Kollegin Katerina Kratzmann.

Eine Kindergartenpflicht zum Deutsch-Erwerb mache nur dann Sinn, wenn es eine Durchmischung der Kinder gebe. "Bis zum siebten Lebensjahr lernen Kinder Sprachen spielend, aber nicht von der Kindergärtnerin, sondern von anderen Kindern", sagte Güngor. Einem serbischen, syrischen und türkischen Kind bliebe nichts anderes übrig, als Deutsch miteinander zu sprechen.

Ab dem ersten Tag müssen Zuwanderer in Deutsch-Kursen, Kindergärten, Schulen und mit Arbeit in die Gesellschaft integriert werden, sagte Landesrat Rudi Anschober (Grüne). Sein Fokus seit der Übernahme des Integrationsressorts im Jahr 2015 lag auch auf einer Integrationsoffensive für Tschetschenen, die schon lange in Österreich leben, aber deren Einbindung verabsäumt wurde.

Bis Sommer soll auf Basis der Empfehlungen das neue Integrationsleitbild des Landes fertig sein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema