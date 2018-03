Neue Betrugsmasche: Gauner geben sich bei Senioren als "Polizisten" aus

LINZ/GMUNDEN. Anstatt der Neffen- und Nichten-Masche geben sich Betrüger am Telefon nun als „Ermittler“ aus, die bei älteren Menschen "Falschgeld" einkassieren wollen.

Am Dienstagabend erhielt eine 78-jährige Frau aus Gmunden am Festnetz-Telefon einen dubiosen Anruf. Ein Mann, der perfekt Deutsch sprach, gab sich als „Oberpolizeikommissar“ aus. Er behauptete, es sei eine rumänische Einbrecherbande gefasst worden und dabei habe die Exekutive eine Liste mit Adressen gefunden, wo offenbar eingebrochen werden sollte.

Der angebliche „Ermittler“ fragte die Seniorin, er müsse nun erheben, welche Wertgegenstände sie im Haus habe. Der Geschichte, die der Frau aufgetischt wurde, wurde schließlich immer verwegener. Ihr Bankbeamter stehe im Verdacht, in verbrecherische Machenschaften verwickelt zu sein, erzählte der Täter der Dame am Telefon. Der Bankangestellte habe womöglich „Falschgeld“ auf das Konto der 78-Jährigen überwiesen. Und diese mutmaßlichen „Blüten“ müssten nun „untersucht werden“.

Die 78-Jährige wurde angewiesen, das Geld von ihrem Konto abzuheben und am Tag darauf einem „Polizeibeamten“ zu übergeben. So geschah es auch: Die Frau händigte am Mittwoch einem Unbekannten einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus.

„Es handelt sich um Tätergruppen, die systematisch von Callcentern im Ausland aus operieren. Auch Deutschland und die Schweiz haben dieses Problem. Diese Woche wurde offenbar der Raum Gmunden abgearbeitet“, sagt Gerald Sakoparnig, Leiter der Betrugsabteilung beim oberösterreichischen Landeskriminalamt, das die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat.

Wie bei der Neffen- und Nichten-Masche würden die Täter versuchen, die Vereinsamung und Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen und ein Vertrauensverhältnis zu den Opfern aufzubauen. Relativ neu sei, dass dies nun geschehe, indem sich die Gauner als Polizei-Ermittler ausgeben. „Sie spielen mit dem guten Ruf, den die Polizei bei der Bevölkerung genießt. Die Opfer denken sich, dass das schon stimmen wird, was am Telefon behauptet wurde“, sagt Sakoparnig.

Die Täter am Telefon seien sehr flexibel und eloquent. Derselbe Trick wurde kürzlich bei drei weiteren Menschen im Raum von Gmunden probiert. Die Polizei rät, sich nicht in das Gespräch verwickeln zu lassen, sondern aufzulegen. Man dürfe sich auch von der Telefonnummer mit den Ziffern 133, die auf der digitalen Anzeige, dem Display, aufscheint, nicht täuschen lassen, warnt der Ermittler. Denn die Rufnummern können mittels eines technischen Tricks (“Spoofing“) manipuliert werden. „Die Polizei ruft Sie nie vom Notruf 133 aus an“, sagt Sakoparnig. Außerdem werden heikle Themen, etwa über in der Wohnung befindliche Wertsachen nicht am Telefon, sondern in direkten Gesprächen mit den Beamten beredet. „Zudem zahlen die Banken bei einer Behebung kein Falschgeld aus“, betont der Ermittler.

Kommentare

Fortunatus (4472) 15.03.2018 15:11 Uhr Also, wenn man sich all diese Geschichten liest,

muss man es ja mit der Angst bekommen. Nichteinmal den Bankbeamten kann man noch trauen.

Machen wir es so. Der sicherste Platz für das Geld ist, wenn ich darauf aufpasse. Ich Klingle morgen bei deiner Tür und du übergibst mir, zu meiner Obhut dein Geld. Ich kann dir versichern, ich werde darauf aufpassen.

Übrigens ich werde mich mit dem Losungswort "Fortunatus" bei dir vorstellen, damit du dein Geld nicht einem Falschen anvertraust. Also dann bis Morgen!

Diese Nachricht ist eine Fake und ist völlig ungültig. Wenn du dieses Gedruckte hier nicht lesen kannst - selber Schuld" Bitte nicht alles glauben, nachdenken, oder zur Sicherheit immer bei der Polizei zurückrufen, die lachen dich garantiert nicht aus! O.k.



Digitalis (2424) 15.03.2018 14:31 Uhr Anscheinend sind die Alten jetzt doch nicht mehr ganz so anfällig auf den Nichten-Neffen-Schmäh, den die Gaunerbanden aus den Nachbarländern östlich betrieben haben und betreiben.

Jetzt melden sie sich sogar schon als "Polizei" an. Garantiert fallen denen wieder reihenweise alte Menschen hinein. Denn: Solche Artikel wie hier wollen die entweder eh nicht gelesen haben - oder sagen dann hinterher sie hätten das gar nicht gewusst.







