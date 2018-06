Neue Aufsicht: Oberösterreich will jährlich 40 Gemeinden prüfen

LINZ. Was die OÖN bereits vor Tagen berichteten, wurde am Freitag offiziell präsentiert: Das Land Oberösterreich stellt mit einer eigenen Gruppe von zehn Personen die Gemeindeprüfung neu auf.

Verwaltungsskandale wie jener in St. Wolfgang sollen der Vergangenheit angehören. Bild: ebra

Jedes Jahr sollen mindestens zehn Prozent, also 40 Kommunen, kontrolliert werden – Die OÖN berichteten bereits am 2. Juni. Damit wolle man Verwaltungsskandale wie in St. Wolfgang, wo 1.000 Bauverfahren mangelhaft sind, vermeiden, erklärte der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) am Freitag in einer Pressekonferenz in Linz.

Mit dieser Reform werde die Gemeindeaufsicht "effizienter und transparenter", meinte Podgorschek. Zum einen würden Doppelgleisigkeiten abgeschafft, denn bisher waren sowohl die Bezirkshauptmannschaften (BH) als auch die Direktion Inneres und Kommunales (IKD) zuständig. Bei der IKS gibt es dazu fünf Prüfer und auch bei den BH waren bis zu 23 Bedienstete in der Kontrolle tätig, allerdings erledigten sie auch andere Verwaltungsaufgaben wie etwa die Beratung von Gemeinden. Das wichtigste an der neuen Gemeindeaufsicht sei die "saubere Trennung von Gebarungsprüfung und Beratungsfunktion", erläuterte Landesamtsdirektor Erich Watzl, unter dessen Federführung das Konzept entstand.

„Serviceleistung gegen Fehlentwicklung“

Der Landesrat betonte, dass die neue "Sondergruppe nicht die Bürgermeister an den Pranger stellen will". Sie sei eine "Serviceleistung, um möglichen Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegenzuwirken". Handlungsbedarf scheint es zu geben. Seit Podgorschek nach den Wahlen im Herbst 2015 Landesrat für die Gemeindeaufsicht wurde, hat er nach 30 Kontrollen "in 17 bis 18 Fällen" Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Drei Viertel davon seien jedoch "nicht verfolgenswert" gewesen, denn es fehlte der "wissentliche Vorsatz" zu einer Straftat. Er habe jedoch laut Gesetz die Pflicht "Missstände aufzuzeigen", erklärte er den Grund der Anzeigen.

Die neue Prüfgruppe soll dezentral auf die Bezirkshauptmannschaften von vier Bezirken verteilt werden. Jeweils zwei Mitarbeiter werden in der BH Ried für das Innviertel (mit 112 Gemeinden) und der BH Kirchdorf für das Traunviertel (mit 63 Gemeinden) arbeiten. Je drei Prüfer werden in der BH Urfahr-Umgebung für das Mühlviertel (mit 119 Gemeinden) und in der BH Wels-Land für das Hausruckviertel (mit 143 Gemeinden) arbeiten. Die IKD als vorgesetzte Fachabteilung erstelle die Jahresplanung, was und wer kontrolliert wird. Derzeit wird das Team zusammengestellt, wann es seine Arbeit aufnimmt, ist noch offen. "Sobald wie möglich", meinten Watzl und Podgorschek einhellig.

SPÖ OÖ fehlt Unabhängigkeit der Prüfer

Oö. SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor sieht in der neuen Gemeindeaufsicht keine Verbesserungen. Ihm fehle die Unabhängigkeit der Gemeindeprüfer. Denn in dem schwarz-blauen Konzept werden sie dienstrechtlich den Bezirkshauptleuten unterstellt. Dies habe mit einer "unabhängigen und weisungsfreien Prüfarbeit nichts zu tun" , kritisiert er in einer Presseaussendung.

