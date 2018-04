Neonics: Warum sie für Insekten tödlich sind

LINZ. Nikotinähnlicher Inhaltsstoff zerstört das Gehirn.

Schützenswert: Honigbienen sind unsere wichtigsten Bestäuber. Bild: APA

"Neonicotinoid" ist von "Nikotin" abgeleitet. Denn bei diesen Wirkstoffen handelt es sich um synthetische Nachahmungen des Nikotins. Wie das Nikotin der Tabakpflanze wirken auch die Neonics auf die Nervenzellen. Das Nikotin greift in den Hirnstoffwechsel des Menschen ein, die Neonics in jenen der Insekten.

Sie wirken bei ihnen ähnlich wie halluzinogene Drogen, weil sie mit den Nervenzellen eine chemische Verbindung eingehen. Betroffen ist der Rezeptor, mit dem die Nervenzelle Reize aufnimmt und weiterleitet. Durch die Neonics wird er dauerhaft stimuliert. Dieser Dauerreiz führt zu Krämpfen und schließlich zum Tod der Insekten.

Neonics können als Kontakt- und Fraßgift wirken. Sie werden gut über die Wurzeln aufgenommen und in die Blätter transportiert. Behandelte Pflanzen sind vor beißenden und saugenden Insekten sicher. Neonics werden als Beizmittel für Saatgut verwendet, aber auch als Spray, Granulat oder Zusatz bei der Bewässerung. Sie werden nur langsam abgebaut und wirken deshalb langfristig. Die drei jetzt verbotenen Neonics werden vor allem bei Mais, Raps, Zuckerrübe und Baumwolle verwendet.

Seit 2013 waren sie in der EU nur noch in Kulturen erlaubt, die nicht von Bienen beflogen werden – Zuckerrüben, Wintergerste, Kartoffeln. Zwei weitere Neonics dürfen nach wie vor verwendet werden, "weil sie in der von der EU zugelassenen Anfangsmenge laut Studien als nicht bienengefährlich eingestuft wurden", sagt Hubert Köppl, Pflanzenschutzreferent der Landwirtschaftskammer OÖ. Als bisher einziger EU-Mitgliedstaat will Frankreich noch heuer auch deren Einsatz untersagen. (kri)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema