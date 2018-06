Navi blind vertraut: Russischer Lkw steckte auf Forststraße fest

STEYR, TERNBERG. Auf dem Weg nach Molln hatte der Fahrer des Sattelschleppers den Weg von Trattenbach in Richtung Klausriegler und Grünburger Hütte gewählt.

Bild: FF Steyr

Noch bevor er überhaupt auf die für ihn unbefahrbare Forststraße gelangte, blieb der 40-Tonner bereits im steilen Gelände stecken.

Maßarbeit hatten die Feuerwehren Steyr und Trattenbach in der Nacht auf Mittwoch zu verrichten. Zentimeter um Zentimeter manövrierten zwölf Mann des Technisches Zuges mit Spezialgerät den russischen 3-Achser zurück auf die Straße. „Unser Kranfahrer hat mit sehr viel Fingerspitzengefühl agieren und auf dieser schmalen, steilen Straße sein Fahrzeug selbst mehrmals zurücksetzen müssen“, sagt Markus Schaumberger, Kommandant des Technischen Zuges Steyr, „wir haben den Lkw dann mit der 20-Tonnen-Seilwinde in mühevoller Arbeit auf den richtigen Weg gebracht.“ Vier Stunden lang dauerte der Einsatz, ehe der Russe seine Fahrt fortsetzen konnte.

Kompliziert wie die Bergung des Sattelschleppers war auch die Kommunikation mit dem Fahrer, der kein Wort Deutsch verstand. „Wir haben das dann via Google-Übersetzer gemacht“, sagt Schaumberger. Das habe wenigstens funktioniert, nachdem der Lkw-Fahrer zuvor durch sein blindes Vertrauen in sein Google-Navi überhaupt erst in diese Notlage gekommen war. Schaumberger: „Das ist eine Route, die man nicht einmal mit einem normalen Pkw fahren kann.“

